特勤局維安遭質疑！槍手在無人發現下連開多槍 FBI：令人驚訝

儘管特勤人員在槍手開槍後第一時間擊斃對方，但在開槍前未發現槍手遭到外界質疑。（美聯社）

2024/07/14 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普於美國時間週六（13日）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，造成右耳受傷，現場包含槍手在內2死2重傷，目前聯邦調查局（FBI）已介入調查，認定這是一起暗殺未遂案件，也坦言槍手在現場維安當局不知道其位置的情況下連開多槍「令人驚訝」。

綜合媒體報導，川普競選槍擊案震驚全球，槍手在鄰近高點向川普連開數槍，引發外界對特勤局保安的質疑，共和黨議員表示，他們將迅速調查1名狙擊手如何成功躲避特勤局特工，並爬上川普在選舉集會演講地點附近的一棟建築物的屋頂，並在被擊斃之前連開多槍。

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科技富豪馬斯克點名要求特勤局領導層應該辭職負責，特勤局在一份聲明中表示，最近為川普的安全細節增加了保護資源和能力，但沒有提供更多細節。

FBI已經介入調查，認定這是一起暗殺未遂案件，承認直到槍擊案發生後，現場特勤才知道屋頂上有人，直言槍手在現場維安當局不知道其位置的情況下連開多槍「令人驚訝」，不過也強調「將會對到底發生了什麼事、槍手如何進入該地點以及他擁有什麼類型的武器進行長期調查。所有這些實際上都需要數天、數週、甚至數月的調查。」

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