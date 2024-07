2024/07/14 13:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州造勢時遭槍擊,耳朵受傷濺血,所幸並無大礙,他所搭乘的座機已於14日凌晨抵達紐澤西州紐華克自由國際機場。

據《CNN》報導,川普競選團隊公關副主任馬丁(Margo Martin)在「X」平台上傳影片,從中可以看到川普自行走下飛機,過程中還向鏡頭揮手示意,看起來沒有什麼異樣,馬丁強調川普堅強而有韌性,不會停止為美國而戰。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)13日深夜表示,川普在美國特勤局和賓州警察的協助下,已離開了集會地點巴特勒(Butler),對於川普狀況良好感到非常慶幸,並祝福川普迅速恢復傷勢。

