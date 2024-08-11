中港朋友被捕或軟禁 日學者阿古智子：痛恨中國政府

日本東京大學現代中國研究學者阿古智子教授表示，自己仍喜歡中國，卻痛恨中國政府，這是因為她在中國和香港的朋友已被北京當局軟禁甚至逮捕，並稱自己再也不敢去中國做研究。（本報資料照）

2024/08/11 06:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國不久前發生2起針對美國人和日本人的傷害案件，儘管中國當局解釋為「偶發事件」，但已讓不少外國人擔憂自己在中國人身安全。尤其是近年來北京當局壓縮中國國內和香港言論自由空間，又以國安為由拘捕多名外國人，更令外國人對中國卻步。《美國之音》報導，在這些不願去中國的人當中，日本東京大學現代中國研究學者阿古智子教授就是其中1位，她甚至表示，自己喜歡中國，卻痛恨中國政府，因為自己在中國和香港的朋友都被抓了！

報導說，阿古智子將中國視為第二故鄉，不僅在2002年與中國通丈夫、時任日本《時事通訊社》記者城山英於陝西窯洞前舉辦婚禮，更認了1位「中國媽媽」，她還在陝西設法幫助當地農民提高蘋果產量，並從日本請專家幫忙種植有機蘋果。但在2023年的某次受訪時，阿古智子直言：「我很喜歡中國的，這個態度是沒有變化，但我真的很恨中國政府！」

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阿古智子與丈夫在中國的時候，曾3度遭遇中國警察。第1次是與中國記者在內蒙古了解扶貧的貪腐現象，接著她在貴州了解水庫移民上訪問題時遭遇警察。後來她因為幫助浦志強律師與日本同行交流也被中國警察請去「喝茶」。這些經歷並沒有使阿古智子對中國政府的負面看法產生太大影響，一直到最近她在香港和中國的朋友陸續被捕。

阿古智子坦言：「我恨中國政府的原因是，他們抓我的朋友。」

阿古智子說，因為研究現代中國，加上丈夫又是日本派駐中國的記者和中國通，他們夫婦在中國認識不少律師，記者和學者，也認識很多香港朋友，包括前立法會議員，如今這些朋友或被軟禁甚至被監禁。她認為這是「中國體制」有問題，並批評中國政府缺乏法治和壓縮言論空間。

做為研究中國問題的日本專家，阿古智子過去常去中國進行田野調查，最後1次去中國是2019年，原本計劃去河南拜訪律師江天勇，但因為被中國國安人員跟蹤而作罷。2023年阿古智子受訪指出，「本來想去中國做研究，但目前再也不敢踏進中國」。她不同意北京當局以國安為由，要求簽證申請人提供大量個人資訊，並擔心自己在中國可能被捕。

近年來，媒體已通報多起日本學者在中國被逮捕案例。2019年回中國奔喪的日本北海道教育大學前教授袁克勤被以間諜罪判刑6年，日本亞細亞大學教授范雲濤和神戶學院大學中國教授胡士雲均在2023年返回中國後失聯。而美國政府已經發出警告，由於當地存在任意執法，建議擬出行的遊客「重新考慮前往中國旅行」。

日中關係因為不久前蘇州日本僑民遇襲和福島核廢水的排放事件引發討論。阿古智子認為這2起事件都跟中國政府控制言論有關，北京當局最近積極推動的愛國教育，更進一步導致仇日現象，使得中國公民將日本、美國視為敵國。

阿古智子表示，有個日本朋友的孩子告訴她，中國是很可怕的國家，絕對不想去中國。她分析認為，中國傳出太多負面新聞，例如日本人被抓、蘇州殺人事件等，因此來自中國方面的資訊是負面居多。

此外，阿古智子指出，目前日本左右陣營都是反中，日本是民主國家，政治人物和媒體都需要選民和觀眾，如果民眾對中國有負面的印象，他們的政治人物就不好說中國的好的一面了。

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