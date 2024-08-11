星期專論》台灣的安全與美國的政策息息相關

不論美國選民是選擇賀錦麗，還是川普擔任下任總統，也不管最後是共和黨還是民主黨掌控國會參眾兩院，都將影響世界局勢，包括正面臨中國脅迫壓力與日俱增的台灣。（美聯社資料照）

2024/08/11 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

二○二四年是歷史上最大規模的選舉年，有多達七十六個國家舉行投票。今年陸續完成的多場選舉，已經在英國產生左傾的工黨政府，在法國陷入可能共治的僵局，印度總理莫迪（Narendra Modi）則取得第三個任期，而主張台灣主權獨立的賴清德雖然當選總統，他領導的民進黨卻在立法院喪失多數席次的優勢。

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美國大選結果 將影響台灣

然而，沒有任何一場選舉對全球的影響力超過美國大選。不論美國選民是選擇現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），還是前總統川普擔任下任總統，也不管最後是共和黨還是民主黨掌控國會參眾兩院，其結果都將影響世界局勢，包括正面臨中國脅迫壓力與日俱增的台灣。

在當前的地緣政治正在大幅重組，美國的全球主導地位岌岌可危之際，美國正迎向一個世代之中最動見觀瞻的總統選舉。

美國的國內政局攸關和平與戰爭的國際議題。事實上，美國日益加劇的兩極分化，已經在一些重要的外交政策議題上造成黨派分歧。例如，一項民意調查顯示，民主黨人最擔心的是俄羅斯，共和黨人則認為中國才是心腹大患。

將於明年卸任的拜登總統的國家安全團隊，主要是由「自由干涉主義者」（liberal interventionists）組成—基本上就是左翼鷹派—而包括川普在內的許多右派人士，則可被視為不干涉主義者（non-interventionists）。或者，就像他們的批評者所說的，「孤立主義者」（isolationists）。

如果擁有非裔和印度裔雙重種族背景的賀錦麗成為美國首位女總統，她可能會在烏克蘭戰爭問題上延續拜登的作法，從而排除美國支持任何停火斡旋的可能性。美國雖然沒有將自己的士兵送上戰場，卻深刻捲入這場逐漸毀滅烏克蘭的戰爭。

相對而言，如果川普重返白宮，他不太可能讓美國繼續介入烏克蘭戰爭，也不太可能支持向烏克蘭提供數百億美元的額外軍事援助。川普選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）做為他的競選夥伴，後者曾經在參議院領導反對今年提撥六一○億美元援助烏克蘭，箇中意涵不言而喻。

事實上，川普在二○一七年至二○二一年擔任總統期間的作風，已經凸顯他希望專注於重建美國的實力，對資助戰爭或捲入世界各地的衝突感到厭惡。

二○二○年，川普曾在白宮記者會上發表過一席著名的談話：「五角大廈高層」只想「打仗，討好所有那些製造炸彈、飛機和其他軍備的傑出公司。但是，我們正在擺脫那些沒完沒了的戰爭。」這個說法呼應了前總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）一九六一年對美國「軍事工業複合體」（military-industrial complex）的警告。

上個月，川普重申一項承諾，即他若再次當選總統，他將結束「俄羅斯和烏克蘭的可怕戰爭」。

川普若上台 對中可能更強硬

不過，川普最近也發表一些與台灣有關的爭議言論，暗示他可能願意讓台灣自生自滅。在接受《彭博商業週刊》訪問時，川普表示：「台灣應該為防禦支付我們費用。你知道，我們和保險公司沒什麼兩樣。台灣沒有給我們任何東西。」同時，他還表示，由於距離遙遠，美國很難防衛這個島嶼，「台灣（距離美國）有九五○○英里遠。距離中國卻只有六十八英里。」

這些言論似乎暗示美國要求台灣支付「保護費」（protection fee），凸顯了川普長期以來在外交事務上採取的交易型手法。然而，在實務層面，如果新的川普政府上台，對中國的態度可能會比拜登團隊更為強硬。

我們不應該忘記，正是川普政府在二○一七年扭轉了美國四十五年來扶植中國經濟崛起的政策。這項發軔於前總統尼克森（Richard Nixon）的政策，不僅導致中國變得更具侵略性且大肆擴張，還培養出美國有史以來最大的戰略對手。

如今，川普再次鎖定中國為目標，這或許可以解釋他為何希望美國停止在烏克蘭戰爭上虛耗資源。在他看來，烏克蘭對美國的國家利益並非至關重要。如果川普重返白宮，中國國家主席習近平最不想做的一件事，應該就是在這位新任美國總統任內，下令入侵台灣。

不過，即使賀錦麗在今年十一月的大選中擊敗川普，拜登對中國的溫和立場也未必能夠延續下去。拜登可能會成為歷史上最後一位對北京採取懷柔政策的美國總統。

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，拜登就開始舒緩川普時代對中國施加的壓力。他實際上讓中國擺脫了掩蓋新冠病毒（COVID-19）起源，以及未能履行二○二○年與美國「第一階段」貿易協議承諾的責任。他還撤銷了對與軍方有關聯的中國科技巨擘「華為」創辦人任正非之女孟晚舟的詐欺指控。

自烏克蘭戰爭開打以來，拜登一直試圖透過穩定美國與中國的關係，集中心力遏制俄羅斯。這導致習近平肆無忌憚地擴張勢力，從南中國海、東中國海到香港和喜馬拉雅山，卻完全不必付出任何代價。雖然拜登政府認定中國對穆斯林的大規模監禁，已經構成「種族滅絕」和「危害人類罪」，但美國實施的制裁基本上僅具象徵意義。

阻中侵台 美新政府優先要務

為了推進自己的長期利益，美國需要更加關注在全球崛起且具有侵略性的中國，而不是將資源挹注在遏制已經遭到制裁重創、野心仍然侷限於區域範圍的俄羅斯。因為中國正試圖取代美國，成為世界頭號強國。

在中國侵略台灣的可能性愈來愈大的此刻，下一屆美國政府將不得不加倍努力，將阻止中國對這個民主島國動用武力列為優先要務。隨著習近平愈來愈敢於冒險，美國必須比以往更著重於嚇阻而非外交，才能避免台灣海峽爆發軍事衝突。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

星期專論（謝蘭尼）

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