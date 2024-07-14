美國史上4總統遇刺身亡 多位總統或候選人在暗殺後倖存

前美國總統甘迺迪於1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡。（美聯社）

2024/07/14 11:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日前往賓夕法尼亞州出席造勢活動時，遭到槍手攻擊右耳，川普右耳被射穿，臉上血跡斑斑，隨後被多名特勤人員護送離場，槍手已被擊斃，現場群眾另有1死2重傷。在美國歷史中有4名美國總統遭暗殺後身亡，此外有多名總統、前總統或總統候選人在暗殺中倖存。

林肯是史上第一位遭槍殺總統

美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）是史上第一位被槍殺的美國總統，林肯在1864年4月14日在華府福特劇院中被演員布斯（John Booth）開槍擊中後腦勺，於15日清晨因槍傷過世。

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美國第20任總統加菲爾（James Garfield）1881年7月2日在華盛頓特區的車站遭到開槍刺殺身亡，此時距離他上任僅6個多月。

第25任總統麥金利（William McKinley）1901年9月6日在紐約州水牛城泛美博覽會中被槍擊，9月14日因壞疽過世。

第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡。

多名總統、前總統或總統候選人在暗殺中倖存

第7任總統傑克森（Andrew Jackson）是美國首位遇刺倖存的總統，傑克森1835年1月30日在國會大廈參加葬禮時遭遇槍手槍擊，但槍手連開兩槍都沒打中，隨後槍手被制伏。

第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）在1912年試圖重返白宮，10月24日前往威斯康辛州密爾瓦基演講，被一名理髮店老闆開槍，子彈卡在老羅斯福體內。老羅斯福聲稱，一份折疊起來的50頁演講稿減緩子彈貫穿的速度。

第32任總統小羅斯福（Franklin Roosevelt）1933年3月4日上任，不過他同年2月在佛州邁阿密躲過暗殺。

杜魯門（Harry Truman）在小羅斯福死後接任總統，1950年11月1日遭到波多黎各的民族主義者暗殺，但行動失敗。

前阿拉巴馬州長華勒斯（George Wallace）1972年參與民主黨總統候選人黨內初選期間遇刺，在華盛頓特區郊外的一次競選活動後被槍擊，此次事件導致華勒斯腰部以下癱瘓。

第38任總統福特（Gerald Ford）在任期間兩度遇刺，福特在1975年9月5日遭到邪教組織「曼森家族」的女追隨者持槍瞄準，該女扣動扳機但手槍沒有發射，後續隨即被捕。同年9月22日一名曾是聯邦調查局（CIA）線民、與左派激進組織有關聯的女槍手試圖在舊金山槍殺福特，但是槍手開槍後打偏，並沒有擊中福特。

第40任總統雷根（Ronald Reagan）1981年3月30日在華盛頓特區的希爾頓飯店外發表演說時被槍擊，雷根肺部中彈，後續即時搶救無生命危險。

一名愛達荷州男子在2011年底對白宮開槍，被指控企圖暗殺第44任總統歐巴馬（Barack Obama）。

前美國總統雷根1981年3月30日在華府希爾頓飯店外發表演說時被槍擊。（美聯社）

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