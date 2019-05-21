高雄水稻嚴重倒伏 農委會：美濃、旗山、杉林納天災救助

2019-05-21 19:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕昨天傍晚一陣強降雨，造成高雄地區美濃、旗山和杉林區至少380公頃即將收割的稻田嚴重倒伏，農委會首次出動無人機勘災，主委陳吉仲今天下午赴美濃勘災宣布，美濃、旗山和杉林區為農業天然災害現金救助地區，1公頃可獲補助1萬8000元，有加入稻作保險的農民，並可獲得雙重保障。

高雄地區昨天傍晚突然風雨交加，進入採收期的一期稻作嚴重倒伏重創，農委會主委陳吉仲今天下午3點半由立委邱議瑩等人陪同，趕赴美濃一處稻田勘災，並首次出動無人機空拍協助災害鑑定。

陳吉仲表示，517豪雨造成桃園、新竹地區的西瓜、洋香瓜泡水無法採收，昨天傍晚的強降雨，也造成高雄美濃、旗山和杉林區至少380公頃即將收割的稻田嚴重倒伏，其中，美濃300公頃、旗山50公頃、杉林30公頃，農委會今晚將公告美濃、旗山和杉林區為農業天然災害現金救助地區，1公頃可獲補助1萬8000元，有加入稻作保險的農民，將可獲得雙重保障。

陳吉仲並強調，按現行天然災害救助程序，農委會公告10天內農民須向各地公所申請，10天後公所再派員至現場勘災，但那時候稻穀恐早已發芽，因此此次以無人機空拍認定災情，他說，農委會有完整的農地地籍資料，無人機飛過的所有影像資料，套疊每一塊農地，就可知道哪一塊農地有稻子倒伏災情，災損資料由農委會直接寄給公所，節省行政程序，農民不必再拍照存證。

傳統人力勘災一天頂多只能看60、70公頃農地，今天下午無人機以15分鐘的時間，完成美濃70公頃農地的空拍作業，陳吉仲表示，農委會將以2天的時間，完成美濃、旗山和杉林區的農地空拍勘災，會以最快速度辦理天然災害救助，讓農民儘速領取現金展開復耕，農委會也將極力開辦農業保險，確保農民的收益。

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