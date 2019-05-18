勘災竹縣「泡水瓜」 陳吉仲：新豐、湖口、竹北列現金救助

2019-05-18 16:55

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕昨天暴雨造成新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的西瓜、洋香瓜、香瓜不少成了「泡水瓜」，農委會主委陳吉仲今天下鄉勘災，當場確認瓜果受損程度超過現金救助標準，決定農委會明天就公告3地列為農業天然災害現金救助地區，讓公所從後天開始受理農民登記申請救助。

陳吉仲到新豐鄉青埔村勘查的洋香瓜、西瓜田，剛好是前新豐鄉長徐茂淦卸下公職後寄情農耕生活的園地，包括新竹縣長楊文科、縣議員吳傳地和張珈源、新豐鄉長許秋澤和鄉代會主席田鼎睿、立委邱泰源的助理張曇傑都在場陪同，看到滿田的瓜葉沾滿積水退後的泥沙，葉下的瓜果日曬後漸漸開始腐爛，他們臉色凝重。

徐茂淦說，昨天暴雨來得又大又快，加上當時漲潮，瓜田旁邊水圳來不及宣洩積水導致水流漫過瓜田，整座田泡在水裡超過4個小時，即將在10天後採收的瓜果幾乎全毀。

根據新竹縣政府的災情速報，這3項作物前天調查的通報總損失129萬9000元，其中西瓜73萬5000元、洋香瓜44萬3000元、香瓜12萬1000元，公所仍持續受理災情通報。

陳吉仲說，現場看起來這些瓜果類的受災程度絕對超過農業天然災害現金救助的標準，為加快行政效率，農委會在明天就會公告新豐、湖口、竹北為農業天然災害現金救助地區，公所在後天就可以受理農民申請救助，縣府跟公所在損害查估部分只要確認品項正確，盡快協助農民提出申請。

陳吉仲也說，西瓜現金救助額度為每公頃6萬元，洋香瓜、香瓜現金救助額度為每公頃7萬5000元，後續還有輔導農民復耕措施，包括補助微生物肥料、生物防治資材每公頃最高5000元，補助國產有機質肥每公頃使用6公噸補助1萬2000元。

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