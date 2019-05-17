新埔農業推廣教育中心旁水溝釀禍 店家慘淹水

2019-05-17 18:34

〔記者黃美珠／新埔報導〕今天凌晨的暴雨，讓新竹縣新埔鎮多戶民宅也被水淹！其中，位於新埔鎮農會農業推廣教育中心旁的店家黃錦章，不僅整個1樓店面泡水，太太也為了清理善後而不慎摔倒。他質疑是農會施作教育中心附設停車場後，影響原來的排水溝排水功能所致，今天的洪水兩度高到他的小腿肚。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙澄清，釀禍的水溝是區域排水溝，主管機關在縣府，但是長期欠缺管理，才會造成水患。

縣府工務處水利科清查後否認事發現場有他們的區排，水利科說，一般區域排水的通水斷面都是至少10幾、20公尺，像是豆子埔溪、牛欄河這類，不可能通水斷面1、2公尺而已。

受害戶黃錦章說，他在新埔農會產業交流中心對面、115號縣道旁開卡拉OK店已有3年，以前就是颱風來襲也沒發生過水災。但是自從去年新埔農會在他的店旁新建完成農業推廣教育中心後，特別是附設停車場的聯外通道用水泥做好後，他店旁原本通水斷面不到2公尺寬的排水溝變得比較小，加上垃圾和樹枝等堵塞，今年已經是第二次發生淹水災害。

曾庭熙說，這條排水溝為害的真正原因在於乏人管理，明明是區域排水，卻權責不清，他認為，應該透過會勘的方式釐清問題所在，若真有新埔農會該負起的責任，他不會迴避。

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