雨灌新豐鄉！瓜田全泡湯 電桿倒整排釀2000戶停電

2019-05-17 13:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央氣象局新竹氣象站表示，今天全台累積雨量，截至上午11點止，以新竹縣新豐鄉累積雨量353毫米最高，不但康樂路一帶嚴重積水，坑子口電線桿一整排傾倒，造成上坑、鳳坑和後湖等多村停電，約2000千戶停電搶修中；另新豐農特產西瓜、洋西瓜和哈蜜瓜田積水，半熟瓜恐泡水報銷！

新豐鄉長許秋澤今早到康樂路等多處勘災，指示動員全鄉人力，全力投入救災工作。鄉公所表示，上坑村坑子口438號附近，因電線桿傾倒一整排，造成上坑、鳳坑和後湖等多村停電，目前台電緊急搶修中。根據電力公司統計資料，目前新豐鄉因毫大雨造成的停電用戶約有2000戶左右。

另外，新豐以西瓜、洋西瓜和哈蜜瓜著名，但多處瓜田嚴重積水，已成半成品的瓜，恐因泡水而報銷，瓜農苦不堪言！

新竹氣象站表示，新豐自動監測站在過去24小時的累積雨達，至今早11點止為353毫米，雨勢集中在凌晨，為今日全台最大累積雨量，新豐今日最大時雨雨則是91.5毫米。過去在5,6月梅雨季節，竹北監測站曾測得最大時雨量105毫米。

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