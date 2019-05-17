竹市5小時狂下210毫米雨量 災損可申請稅捐減免

2019-05-17 16:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天凌晨下起雷雨，新竹地區出現多處積水及淹水，新竹市長林智堅在第一時間啟動緊急應變中心，到低窪地區了解淹水原因，要求各抽水站抽水機即時啟動，並提醒民眾注意雨勢變化，若有造成災害，可申請相關稅捐減免。

一早的強降雨在中午過後趨緩，林智堅與市府團隊到各地了解淹水積水情形，並到西濱路一段淹水路段涉水了解淹水原因，包括抽水站的抽水機是否有啟動等，做為排水設施的檢討。

市府應變中心指出，從淩晨開始到上午的短時間內因強降雨，及有雷雨胞移入竹市區，從凌晨5點到10點已累積雨量210毫米，最大時雨量60毫米，午後轉為短暫陣雨，後續時雨量降到10-30毫米，消防局與環保局已盤點淹水路段、退水後泥沙堆積處，備妥調度超過50部抽水機進場抽水，派員清理路面堆沙，以儘快恢復通車。

此外，稅務局也指出，將依查得資料主動現場勘查輔導租稅減免，提醒民眾如因天災致土地、房屋、或車輛受損，可自災害發生之日起30日內，向稅務局申請減免稅捐，包括房屋稅：若毀損面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；5成以上，必須修復始能使用者，房屋稅全免。

地價稅部分因豪雨、颱風導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。使用牌照稅：汽車、機車151cc以上泡水受損須修復始能使用，或因泡水受損無法再使用，向監理單位辦理報停或報廢手續，檢具監理單位核發的證明文件，申請退還自災害日起已繳納的使用牌照稅。娛樂稅：查定課徵的娛樂業者，因災害無法營業，得申請准予扣除未營業的天數，按比例核減當期的娛樂稅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法