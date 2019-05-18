台中、南投大雷雨示警 17縣市豪大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕由於對流雲系旺盛，氣象局於新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布豪、大雨特報，民眾若需出門請多加留意。
此外，氣象局於12時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分，示警區域包括台中市和平區，南投縣埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉。提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
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此外，氣象局於12時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分，示警區域包括台中市和平區，南投縣埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉。提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。