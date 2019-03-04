蒜頭因暖冬減產3至5成 雲林各公所至13日受理現金救助登記

2019-03-04 16:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣蒜頭生長受暖冬影響，蒜球變小，預估產減3至5成，每分地溼蒜產量從2500台斤降至1500至2000台斤，縣府農業處表示，今天起10天內受理蒜農申請現金救助登記，損失兩成以上每公頃補助3萬6000元；莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，擔任總幹事12年，第一次看蒜球普遍這麼小顆。

雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，雲林縣大蒜產量佔全國92%，去年種植面積約4700公頃，但因價格不好，今年種植面積減縮到4000公頃，又碰上暖冬，營養無法下到蒜球，蒜球重量較正常蒜球減少2至4成，屬於全面性影響。

農業處農務發展科長高建平表示，經田間會勘發現蒜頭減產情況嚴重，過去蒜頭約有7成是大球、3成中球，今年小球卻高達3至5成，大球剩不到1成；目前大蒜即日起至3月13日在各公所受理現金救助登記，將採田間會勘，直接拔蒜判斷損失，符合標準者每公頃補助3萬6000元，若已採收者，因無法田間會勘，不予補助。

另種植面積約320公頃的洋蔥，受乾旱枯黃的茶葉也受理速報申請，如果達補助標準，將爭取列入第二階段補助行列中。

張鈺萱今天也到蒜田實勘蒜農受損狀況，隨手拔起的蒜球多屬「小球」，個頭只有往年蒜球的1/3大小，她強調在農會服務12年，第一次看到暖冬造成蒜頭如此嚴重的損失，估計農民產量減少3至5成，也希望政府補助能從寬從速。

栽種蒜頭已有15年歷史的蒜農莊家銘表示，今年受到暖冬影響，每分地產量只剩1500台斤，與正常的2500至3000台斤實在差很多，過去蒜頭產量曾受雨災而腰斬，但暖冬造成減產倒是首見。

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