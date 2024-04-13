嘉義縣義竹布袋1夜8震！4月超過規模3地震已16起

嘉義縣布袋、義竹交界處昨天至今天早上發生8起超過規模3地震。（擷取自中央氣象署網站）

2024/04/13 08:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮、義竹鄉交界處從昨（12日）深夜11點43分開始至今天（13日）早上7點，已發生8起超過芮氏規模3的地震，從4月以來更已有16起，且均為淺層地震，讓許多民眾感到強烈搖晃。

中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛表示，經觀察，嘉義地區從去年9月開始地震較為活躍，4月3日花蓮發生規模7.2大地震後，因有加乘效果，地震活動更加提升，影響範圍擴大，由於最近嘉義地區地震大多發生在深夜或凌晨，此時一般人大多在睡覺精神狀態會較差，請民眾要注意防震準備。

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温怡瑛說，義竹布袋區域發生地震，與過去就存在的正斷層有關，有弱面存在，當應力存在時，會釋放能量；她說，此斷層與民眾關注的梅山斷層之間並無關連，然而嘉義地區已經很長一段時間沒有釋放強大的能量，要提醒民眾注意。

根據中央氣象署資料，義竹、布袋交界處，4月1日下午2點51分發生規模4.1地震，接著當日發生3起規模3以上餘震；3日凌晨3點多，發生規模4.8，最大震度4級地震，4日2起規模3以上地震，4月8日凌晨1點23分發生規模3.9地震。

昨晚（12日）23點43分，發生規模3.4地震；今天凌晨2點44分，發生規模4.9地震；3點35分發生規模3.3地震；4點發生規模4地震；4點21分發生規模3.3地震；4點59分發生規模3.5地震；5點30分發生規模3.5地震；6點50分發生規模3.3地震。

中正大學地球與環境科學系專任教授王維豪曾指出，義竹斷層曾是個很大的斷層，但已停止活動多年，也從原本往下滑動的「正斷層」變成目前「平移斷層」，最近這幾次極淺層地震，未出現地表破裂面，不至於釀災，因規模3以上地震有點多，震度也都在3、4級，提醒做好居家防震準備。

嘉義縣布袋義竹交界處今天凌晨發生規模4.9地震。（取自中央氣象署網站）

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