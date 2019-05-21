內科公司麻疹群聚感染 同住接觸者也中鏢

2019-05-21 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增2例麻疹，均為北部20多歲男性，陸續於5月11日至15日間發病、出疹，其中1例是台北市內湖科技公司麻疹群聚感染事件個案的同住接觸者，另1例則是泰國境外移入病例。

日前公布在香港轉機感染麻疹的超級傳播男，一共傳染給11人，包含1人是內湖科技公司的員工，該名員工再傳染給其他5名同事，如今其中1名再傳染給同住接觸者。疾管署副署長莊人祥表示，儘管該名接觸者在潛伏期間曾至日本沖繩旅遊，但經基因定序後確認為國內感染。

另1例個案則是4月下旬曾至泰國旅遊，返國後發病，經就醫通報檢驗確診，依個案潛伏期間活動史研判感染地為泰國。

目前衛生單位已初步掌握2名個案接觸者共123人，將持續監測至6月6日，但2人在5月11至13日可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史，包含台北市萬華區的西門新宿、無老鍋市民店、花博公園；桃園市中壢區的華泰名品城、桃園機場第一航廈接機大廳。

疾管署提醒，在相關時段有相關活動史的民眾，要記得自主健康管理18天；如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年國內累計94例麻疹，包含63例為國內感染、31例為境外移入，感染國家包含泰國、越南、菲律賓、中國、日本、印尼、緬甸、香港及韓國等地。

另外，疾管署也宣布，截至今年4月，緬甸累計逾3400例麻疹，為2006年以來最高，基於當地具感染風險，已提升該國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

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