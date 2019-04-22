憂！染麻疹搭大眾運輸趴趴走 恐罰1.5萬

2019-04-22 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前林口的老四川麻辣鍋傳出麻疹群聚疫情，在該餐廳工作的女員工，在昨（21）日確診麻疹病例，不過衛生局發現她18日晚竟搭高鐵返家回高雄，粗估接觸上百人，可依違反《傳染病防治法》遭罰3000至1.5萬元。

據高雄市衛生局疾病管制處官網表示，在近日爆發麻疹群聚感染的火鍋店工作的女員工，11日曾出現發燒、流鼻水、後肩頸關節酸痛等症狀，17日至林口長庚醫院施打麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，21日經疾管署研檢中心研判為麻疹確診。

不過高市疾管處表示，該名患者在自主健康監控期間（4月10日至4月20日）無視麻疹為高度傳播風險之傳染疾病，未落實居家自主隔離措施，逕自在18日晚9時10分搭乘高鐵687班次（3號車廂6D）由桃園站出發，10時45分到達高市左營站，並於晚間11時餘搭乘高捷紅線至美麗島站，再轉橘線至西子灣站後步行返家，行經過程中可能因而使周邊鄰近民眾曝露於麻疹感染之風險，疑有違反傳染病防治法第36條，高雄市政府衛生局將主動移請相關主管機關裁處。

高市疾管處表示，直到20日晚7時才接獲通報，已緊急連繫並掌握病患家人接觸者共2人，全案將持續監控至5月18日止。高市疾管處也提醒，18日晚曾搭乘與患者相同交通工具的民眾，如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩儘速就醫。

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