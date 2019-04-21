新北麻疹群聚接觸確診 4/18晚搭高鐵、高捷接觸上百人

2019-04-21 20:35

〔記者方志賢／高雄報導〕設籍高市鼓山區21歲女子，在新北市林口老四川麻辣鍋餐廳工作，該餐廳日前傳麻疹群聚疫情，女子今也確診麻疹病例，衛生局發現她18日晚竟搭高鐵回高雄再轉乘捷運到西子灣站後步行返家，粗估接觸者上百人，衛生局今呼請搭乘同交通工具的接觸者應落實健康監測自主管理。

高市衛生局疾管處表示，患者是在18日晚9時10分搭乘高鐵687班次（3號車廂6D）由桃園站出發，10時45分到達高市左營站，並於晚間11時餘搭乘高捷紅線至美麗島站，再轉橘線至西子灣站後歩行返家。

疾管處提醒，18日晚曾搭乘與患者相同交通工具的民眾，如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

疾管處說，患者在可傳染期間，未落實自主隔離措施，還搭乘大眾運輸系統，造成搭乘同交通工具的民眾曝露在痲疹感染風險，若有違反傳染病防治法，將移請相關主管機關裁罰，可罰3000元到1萬5000元。

衛生局表示，患者在新北林口老四川麻辣燙餐廳工作，該餐廳傳出麻疹群聚疫情，患者本月11日出現發燒、流鼻水、後肩頸關節酸痛等症狀，16日被通知做麻疹接觸者篩檢，17日至醫院施打疫苗且進行衛教及落實自主健康監測，18日麻疹檢驗指標皆陽性，21日麻疹確診。

衛生局表示，20日晚7時接獲通報後，緊急連繫疫調掌握病患家人接觸者共2人，晚間11時30分親訪病患家，並要求病患與其母親及弟弟要落實健康監測及防護措施，全案將持續監控至5月18日止。

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