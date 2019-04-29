赴日本參加調酒賽忘詞 女學生穩住手腳以口感征服評審得獎

2019-04-29 12:29

［記者黃明堂／台東報導］台東專科學校學生日前到日本沖繩縣參加第15屆日本總務大臣盃泡盛雞尾酒調酒大賽，有4人得獎，其中女生潘亭萱開場時忘詞，但一句「sorry」後，穩住手腳調酒，仍以口感贏得評審青睬，拿到第四名。

指導老師鄒慧芬說，這項比賽集結了日本各地調酒高手，還有台灣、新加坡及越南選手參加，比賽分短飲組與長飲組兩種賽程，東專6位學生參賽，有蔡威廷獲長飲組沖繩縣酒造組合會長賞狀、潘亭萱獲組飲組會長賞狀，均為第四名，另有楊志謙獲長飲組沖繩縣酒造協同組合理事長表彰狀第五名，及翁廉竣獲沖繩縣商工會議所聯合會會長賞表彰狀第六名。

為參加這項比賽，台灣學生賽前都勤背日語的自我介紹及作品說明，潘亭萱雖然經過一番苦練，仍然忘詞，但沒有呆楞，從容地以英文說句「sorry」就按部就班調酒，結果以口感取勝，拿到第四名。

潘亭萱說，台東是她的家鄉，這次的作品名稱就取名「家鄉」，以台東的梅酒及烏龍茶調入泡盛，在泡盛酒的異國強烈味道中，仍感受家鄉的口味。

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