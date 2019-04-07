「調」出第1名！ 第3屆「桃青之星」冠軍出爐

2019-04-07 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局7日下午在中壢銀河廣場舉辦「青年抬頭動感派對」，由第3屆「桃青之星」總決賽率先登場，結果由「米路和嘉仁」以精湛調酒演出抱走總決賽第1名、網路人氣獎等獎項是最大贏家；晚間壓軸演出的金曲獎樂團「茄子蛋」，更讓全場齊聲抬頭HIGH到最高點！

第3屆「桃青之星」選拔賽歷經200多組海選、60組複賽激烈競爭，以及最終20強爭奪總冠軍，各團隊使出渾身解數、卯足全勁，盡情展現歌唱、跳舞、扯鈴、花式調酒、雜耍特技等絕活，過程緊湊、好看也好聽！

最終成績揭曉，曾拿下橫濱國際調酒大賽花式調酒組第1名的「米路和嘉仁」抱走冠軍，獨拿5萬元獎金，本名梁嘉仁、許釪楟的兩人是永平工商、遠東科技大學的同門學長學妹，因為喜歡調酒表演，每天均不斷苦練，即使被拋起來的瓶子砸到頭，手也練到破皮長繭，再苦也咬著牙撐過去，因為兩人都愛從變化的拋瓶展演、與觀眾互動中帶給別人的快樂。

第2名至第10名分為：「空氣感樂團」、余政勳、王羿鈞、趙祥仁、陳佳勳、謝承澔、「殺酷辣」、葉美美、「辣椒雞」，除有獎金均可參加專業表藝養成培訓，與金曲創作才子韋禮安對面彈唱交流、分享經驗，並在9月的年度成果發表會上同台演出。

此外，即將在13日開幕的桃園青年體驗園區（位於新屋區），園區營運團隊晚間也選出「米路和嘉仁」、「內高熱舞18th」、「空氣感樂團」3組為「Challenge之星」，除各獲頒1萬元的獎金，也聘邀擔任體驗園區代言人，號召桃園青年們勇敢體驗、挑戰極限！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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