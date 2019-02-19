蘇揆「接地氣」有感改革 夜店調酒不再被當私釀酒開罰

2019-02-19 05:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任組閣後，持續進行多項「接地氣」改革，有鑑於台北市諸多酒吧被人檢舉調酒是違法產製私酒，造成夜店、酒吧行業諸多民怨，行政院得知後已下令財政部更正及釐清，夜店調酒今年起不會再被當成私釀酒遭開罰。

據「菸酒管理法」規定，製酒業採許可制，應取得酒製造業許可始得產製，如未取得許可執照而製造或分裝酒品，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰；如產製私酒未逾一定數量且供自用，不罰。

行政院秘書長李孟諺受訪強調，需要改變的不便民措施，政府都有在研議著手進行，過去許多酒吧的調酒，被官方認為是在私釀酒，衍生許多爭議造成民怨，這部分政院已請財政部釐清及更正，「現在調酒已不算是私釀！」

據財政部最新函釋，酒店或PUB調配雞尾酒行為，為「現場即調即飲」，若無商品化包裝，屬商品零售時的服務行為，非屬產製行為。

提領50萬元以下 不再比對查核身分

此外，李孟諺談及，蘇貞昌院長今年剛上任時，接到許多民眾、立委反映到銀行領錢不便，便要求金管會、銀行對提領50萬元以下金額，不再比對查核身分，這也是內閣團隊體察民意的新措施。

啟動進口機制 平穩雞蛋供應

針對近期台灣缺蛋問題，李孟諺指出，農委會自2月初開始，已從美國、日本啟動進口，另外也請蛋製品加工業釋出庫存蛋，可以平穩雞蛋供應問題。

李孟諺表示，在中國非洲豬瘟防疫上，蘇揆更要求須做到百分之百檢查，因為若非洲豬瘟侵台，養豬業者損失將非常嚴重，中央政府各機關在各種政策執行面上，需快速精準到位，「無論甲案或乙案也好，只有拖延案是最不好！」

他表示，蘇揆對事情追蹤有方，要求應第一時間處理，若出現錯誤訊息、民眾對政策有誤解時，各部會要在第一時間做回應，例如之前有謠傳機場海關對豬瘟檢疫放水，農委會深夜11點立刻開記者會澄清，目前各部會已漸漸養成馬上處理觀念，以因應數位時代即時新聞的快速傳播。

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