王州美退休30年訓練學生儀隊 獲「教育奉獻獎」殊榮

87歲王州美退休30年期間，每週二協助訓練學校儀隊，今獲「教育奉獻獎」殊榮。（教育部提供）

2024/07/04 15:58

〔記者林曉雲／台北報導〕退而不休！教育部今公布113年第19屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括黃美鴻等20名退休校長及教師獲此殊榮。原本是台北市信義區雙永國小老師王州美，今年高齡87歲，為本屆最年長的獲獎者，雖已退休31年，仍默默為教育奉獻耕耘，特別是協助推動學校儀隊及原住民族教育。

教育部師藝司科長陳慧茹說明，為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自95年起設置「教育奉獻獎」，為表示對獲獎者的敬意與感謝，今年9月24日將在陽明山中山樓舉行「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，公開進行表揚。

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王州美是台東縣卑南族人，退休後仍持續推廣教育，長達30年的時間，利用每週二午休時間，持續協助訓練學校儀隊，並不遺餘力推動原住民族教育，曾擔任台北市原住民族婦女會理事長與理事共10年，也擔任台北市原住民族群代表，是卑南族代表第1人；而她協助推動原住民長者，發掘深藏在生命經驗的文化底蘊，將長者的文化經驗轉化成各式課程，包含民族傳說故事、互動手工藝、文化樂舞等，並在學校、幼兒園、親子館、圖書館及照護機構等，以寓教於樂的方式分享原住民族文化。評審團肯定她正是教育奉獻獎最佳典範。

此外，原服務於新竹市東區東門國小校長黃美鴻，退休後擔任教育志工，到各校輔導「校本特色課程之研發」；凡事身先士卒，謙沖而專業，帶領教師備課、觀課、議課，研發有效的課程與教學模組；並關懷弱勢，長期捐獻資助家境貧苦和隔代教養的孩子，也捐款資助各校校務發展和教師專業成長，50年的教育奉獻，讓許多師生共學共好共享，深受尊敬與愛戴。

另自新北市新莊高中退休的老師吳原旭，擅長於科學實作課程設計及指導專題研究等，積極投入中小學科學教育，為多所國高中資優學生講授增能課程，並擔任遠哲科學教育基金會規劃委員及董事，參與多項科普、探究、永續等推廣計畫討論，協助推動全國高中科學趣味競賽；也是新北市高中物理課程發展平台之諮詢委員，致力於提升物理教師教學專業，退休14多年，仍致力於科學教育的推展。

新竹市東門國小退休校長黃美鴻，退休後擔任教育志工，獲「教育奉獻獎」殊榮。（教育部提供）

新北市新莊高中退休的老師吳原旭獲「教育奉獻獎」殊榮。（教育部提供）

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