屏東假日收寄農產品 恆春半島可望設點

2019-04-28 16:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農委會協調中華郵政開辦假日收寄農產品，本月從屏東縣開始試辦，但目前僅在麟洛及潮州2地試辦，恆春半島農民認為試辦過於集中屏北，讓美意大打折扣，立委莊瑞雄及當地農民不斷爭取下，中華郵政向莊瑞雄承諾會盡快在恆春半島找尋集貨點。

「我們到最近的潮州還要一個多小時！」滿州雨來菇農丁采綸說，上週曾參與假日收寄農產品業務啟動典禮，發現目前麟洛及潮州2個假日試辦點，太過集中在屏北地區，距離恆春半島6鄉鎮太遠，包括芒果、玉荷包、洋蔥、黑豆、雨來菇等農產，難以透過這項美意得到幫助。

當初協調「假日收寄農產品」的立委莊瑞雄表示，當時提出這個作法時，主要是枋山芒果農有廣大寄貨需求，而農民配送農產品卻常碰到物流公司假日不收件情況，影響農產鮮度及農民收益，沒想到中華郵政卻集中在屏北試辦，讓屏南農民不斷反映「我們更需要。」

莊瑞雄指出，南下參與洋蔥推廣活動時當場向中華郵政反映，郵政高層認同屏南地區農民需求，已經首肯在恆春半島設假日收貨點，評估假日郵務人力透過加班方式處理，目前正積極找尋適合的集貨場地點，很快就會完成設點計畫，讓半島的農產品沒有假日就停擺的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/