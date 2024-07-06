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內湖瑞光社宅工程釀3人中毒 住都中心：依規定究責

北市內湖瑞光社宅今發生工安事件。（翻攝住都中心官網）

北市內湖瑞光社宅今發生工安事件。（翻攝住都中心官網）

2024/07/06 20:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖區瑞光路一處社會住宅，今（6日）上午11點24分左右傳出工安意外，3名工人疑因於密閉空間發動柴油引擎，通風不佳狀況下造成一氧化碳中毒，警消獲報後迅速將3人送醫，所幸3人送醫時意識清醒無大礙。北市住都中心表示，事發後消防局趕往現場檢測，2樓身心障礙者資源中心內部一氧化碳濃度數值已歸0，同步測量管道間已無異常情形，將持續開啟3、4樓梯廳落地門加強通風，後續將依規定究責。

住都中心表示，此案發生於瑞光社宅2樓社會局參建的身心障礙者資源中心，日前因漏水辦理會勘研判為幹管阻塞，故由工程廠商於今日上午進行疏通，施工期間採用強力水刀機設備，因設備排放一氧化碳氣體濃度偏高，導致工人身體不適，現場物業人員緊急協助移至戶外，初步先協助吸入純氧氣體，當場已恢復清醒，後續並與其他2位有不適狀況工作人員一併送醫檢查。

事件發生後，消防隊趕往現場檢測，經檢測後2樓身心障礙者資源中心內部一氧化碳濃度數值已歸0，同步測量管道間已無異常情形，將持續開啟3、4樓梯廳落地門加強通風。

住都中心說明，此事件發生在參建單位場域，對社宅住戶樓層並無影響，送醫之3人均已出院。而施工當時雖有開啟窗戶與電風扇加強通風，仍發生意外事故，物業公司已依規定通報勞安單位，後續將再釐清事發原因，住都中心並將依合約檢討責任，依規定處理究責，並加強督導維護施工安全。

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