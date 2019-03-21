送信更綠色》郵差電動機車隊 三輪車年底亮相

2019-03-21

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政去年成立首批電動機車隊，讓郵差送信「更綠色」，但電動機車商用面臨馬力與續航力不足等缺陷。中華郵政表示，國內機車業者已大幅改善性能，今年預計再採購八、九百輛，另也將採購首批電動三輪車，最快年底前亮相。

配合空氣污染防制行動方案，中華郵政去年起推動電動車普及化政策，目標七年內投入六點五億元，逐年添購電動機車，全面汰換現有八九四六輛燃油機車。首批電動機車隊去年一月成軍，共一六二七輛，但由於電動機車馬力與續航力有限，偏鄉與山區多仍使用傳統打檔機車。

經一年觀察發現，就連一般都會區，電動機車商用也常面臨「爬坡上不去」等問題窘境。中華郵政董事長魏健宏表示，已要求Gogoro、三陽、光陽等國內機車業者改善電動機車性能，因此今年仍再採購八、九百輛新車。

郵務處長薛門騫指出，新款電動機車馬力從四.五千瓦增至六千瓦、續航力至少達五十公里，馬達性能也提升，更符合遞送郵件需求，但仍以都會區為主，偏鄉地區由於郵差每日工作路程較長、可能達一二Ｏ公里，現仍難以電動化。

德法已採用郵務三輪車

薛門騫透露，今年另將採購首批電動三輪車，續航力達一二Ｏ公里，車後加裝車廂，載重多、平衡佳，目前德國、法國已採用，優先投入恆春地區，因應當地落山風、淹水等艱困路況，以及快捷郵件夜間投遞使用。

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