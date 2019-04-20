中華郵政假日收寄農產品 屏東率先開跑

2019-04-20 15:13

〔記者李立法／屏東報導〕為解決農產品假日宅配及運送的不便，行政院農委會協調中華郵政開辦假日收寄農產品業務，決定從農業大縣屏東先行試辦，今天啟動收件，運費還下殺到3.8折，讓到場搶鮮寄運農產品的農友們感到方便又划算。

立委蘇震清表示，屏東盛產鳳梨、蓮霧及香蕉等農產，產期無平日及假日之分，但農友配送農產品卻常在假日碰到物流公司不收件運送的情況，影響農產鮮度及農友收益，於是向農委會反映，希望能協調中華郵政公司協助解決農產品假日配送問題。

中華郵局公司董事長魏健宏表示，為服務農民，讓消費者隨時能買到當季新鮮又美味的在地農產品，中華郵政決定在屏東試辦假日收寄農產品業務，分別在麟洛及潮州兩處集貨場設點收件，並預計6月在中華郵政網路郵政商城開辦屏東特產館，為屏東農友增加銷售通路。

行政院副院長陳其邁及農委會主委陳吉仲等人今天共同主持中華郵政假日收寄農產品業務啟動就典禮，陳其邁表示，政府施政要接地氣，讓民眾有感，希望假日郵局宅配農產品的措施能增加農民收益，讓消費者買到新鮮的農產品，若試辦成效良好，將擴展到全國。

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