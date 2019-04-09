中華郵政、全家首度攜手 物流配送「店到宅」

2019-04-09 11:44

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政與全家便利商店首度攜手，今天起推出「店到宅」物流服務，在郵局或全家門市購買1、2號郵局便利包，即可於全家門市交寄至指定地址，限重1公斤以下，含包材價格為46、59元，相較現行宅配代收要價100、200元，省下不少。

中華郵政發言人郭純陽表示，因應電子商務蓬勃發展，國人消費型態改變，繼推出「i郵箱」全年無休寄取郵件服務後，首度與全家合作，開辦郵局便利包店寄宅業務，全台3347家全家門市均能交寄，並由中華郵政負責投遞，將郵件送達收件者住宅，選擇更多元。

中華郵政指出，在任一郵局窗口或全家門市，購買1、2號郵局便利包後，即可至郵局窗口或全家門市交寄，重量不超過1公斤。於全家門市交寄時利用「FamiPort」，輸入收、寄件人等郵件資訊並列印託運單，持郵局便利包與託運單至門市櫃台繳費，即可完成交寄。

「店到宅」優勢為24小時提供服務，且更經濟實惠，1號包尺寸為16X28公分、單價1元，配送特價45元；2號包尺寸為23X32公分、單價2元，配送特價57元。國內約2至4天送達，離島與花東偏遠地區則需4天以上。

郭純陽指出，中華郵政小包業務成長驚人，每年至少1成，與全家跨業合作，全台合計將有7000多處據點。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，根據台灣網路報告，去年全台共333萬名網購賣家、1470萬名買家，且個人電商逐漸興起，賣家與買家「點對點」模式連年成長1成以上；全家「店到店」取件數也從前年的6000萬次成長至去年已超過1億次，市場商機可期。

全家E-Retail事業部長陳菀揚也說，近年業餘賣家大量增加，多數利用工作以外時間經營網拍，全家與中華郵政合作推出「店到宅」服務，可望滿足賣家需求。

中華郵政表示，全台總計1298間郵局、561間郵政代辦所，並預計於今年底前建置達2000座「i郵箱」，郵件收寄據點遍布全國，通路更多並持續打造多元平台。

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