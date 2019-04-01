台灣農產品牌屢遭假消息摧毀 陳吉仲：不實消息絕對提告

2019-04-01 11:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕從麻豆文旦、鳳梨到高雄市長韓國瑜稱阿里山茶葉因農藥殘留賣不出去，立委陳亭妃點出台灣農產品牌不斷遭受政治傷害，農委會主委陳吉仲表示，不實假消息排山倒海而來摧毀品牌，農委會針對不實消息絕對提告。

立委陳亭妃今天在經濟委員會中指出，經過歷年政府共同努力，還有農民心血付出，才有辦法建立台灣品牌，不容任何人用政治傷害，從麻豆文旦開始，當時好多農民站出來，因為他們覺得麻豆文旦沒有這麼慘，政治操作把麻豆文旦講得非常不堪，現在又有阿里山高山茶遭受政治傷害，被說成是因為農藥殘留無法完成訂單，品牌可能因為一句話、兩句話「死翹翹」，她相當憂心。

陳吉仲指出，這兩三年排山倒海而來的不實假消息，正在摧毀跨政黨、跨地方中央、跨農民所建立的品牌，假消息不斷出現的背後目的，大家要去思考，農委會絕對捍衛農民權益，不正確的絕對提告。

陳吉仲表示，對於假消息，農委會第一時間澄清打擊回去，也呼籲所有農民站出來，看哪些媒體、特定單位放出不實消息，要他們付出代價，有人把農業當成政治操作，對純粹從事農業的人無法接受，邀請所有農民團體，針對故意傷害農產品建立的商譽，結合所有農民一起作戰。

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