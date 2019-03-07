不只賣5億香蕉 農委會日本2天也賣出18億台灣水產

2019-03-07 14:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕不只把香蕉賣出去，農委會率台灣隊到日本最大東京國際食品展參展，農委會主委陳吉仲今天見證其中兩家台灣公司簽約，他表示，台灣水產2天內簽下18億元訂單，成績令人振奮。

農委會今年首度籌組的「台灣農產館」到日本參加東京國際食品展，今天陳吉仲前往展場為參展廠商加油打氣，並見證參展台灣水產業者與日本通路業者簽署採購合約儀式。

陳吉仲表示，這次東京食品展參展的台灣水產業者共20家，展出鮪旗魚、石斑魚、鰻魚、鱸魚、台灣鯛、烏魚子等冷凍水產及加工品，開展後2天內已經爭取到6000萬美元，約新18億元台幣的訂單，此外，蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受日本與各國消費者的喜愛。

今天在陳吉仲與立委邱議瑩、莊瑞雄共同見證下，台灣文鯕水產公司執行長陳文教與日本UTIC社長今野良宏簽訂「鮪魚及其加工品採購訂單」，台灣宏益冷凍公司董事長蔡秋棠則與日本 Ras Super Fries公司社長田本義紀簽署「台灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書」，兩者3年共約5500萬美金。

國際處指出，我國去年水產品輸日數量超過8萬公噸，金額為5億5751萬美元，約新台幣167.7億元，主要為鮪魚、旗魚、秋刀魚，以及養殖的鰻魚、台灣鯛、鱸魚、石斑魚等。

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