高虹安涉貪案開庭 前辦公室主任陳奐宇：高曾要求銷毀手機和電腦紀錄

台北地院審理高虹安涉貪案，17日依序傳喚高辦前辦公室主任陳奐宇（見圖）、法務主任陳昱愷等人作證。（記者廖振輝攝）

2024/04/17 13:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內涉虛報助理薪資、浮報加班費詐領46萬餘元案，今上午由高辦前辦公室主任陳奐宇作證，陳證實在助理費的事第一次被媒體報導後，高虹安曾在新竹市香山區一間小套房裡，指示助理刪除手機對話和電腦紀錄，還希望能銷毀以免被檢調還原。

合議庭下午將詰問早已發出傳票傳喚的高虹安前男友李忠庭（不起訴確定）作證，隨後再視時間決定是否讓高虹安作證。

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審判長上午諭知，由於先前詰問行政主任「小兔」黃惠玟時多花了2次庭期時間，下午將與檢、辯討論是否加開1至2次庭期，以利充分詰問高虹安、前公關主任「水母」黃郁文，以及另2位非被告的證人前助理「Z9」吳達偉、私聘助理「特哥」蔡維庭，若時間無法配合而未能加開庭期，恐要挑燈夜戰開庭到深夜。

陳奐宇上午作證時，檢察官提示陳奐宇偵查期間的一段供述指出，高虹安助理費事件第一次被媒體批露後，他和高虹安、助理黃鈴惠3人當天即在新竹香山的一間套房一起討論此事，高虹安跟他們說不要擔心，不要對外發言，她會幫他們和黃惠玟找好律師，高虹安指示陳奐宇向黃惠玟轉達，要求黃刪除手機對話內容，但高也擔心通訊軟體可能會被檢調還原，希望黃惠玟能設法銷毀手機；高虹安也當面要求黃鈴惠刪除電腦紀錄，還問陳銷毀電腦的可能性。陳奐宇承認這段供詞是他所言，沒有不實。

陳奐宇說，他的薪資是由高虹安決定，面談時他表達希望月薪7萬至8萬元，高虹安說可以，但未詳談加班費、津貼、交通費，直到上任前參加立院講習和提供的資料，才知可申報加班費，他每月薪資都有浮動，但都高於7萬；他身為辦公室主任，每週一至週五早上7點半要開晨會，每天幾乎都會加班，即使回到家也是隨時會接到工作指令。

檢察官問，私聘助理林佳興的薪資2萬元，為何是由陳奐宇提領的加班費支付？陳奐宇回稱，由於業務量變多，高虹安和林佳興本就相識，他就向高提議找林來分擔工作量，獲高同意，並指示林的薪資為2萬元；陳每月就從申報取得的加班費中，提領2萬元交給林，請林填寫領據，再由他交給黃惠玟；他回繳加班費給黃時，會先扣除這2萬元，以及跟高虹安跑行程而代墊的支出。

陳奐宇證稱，他的認知是，辦公室零用金制度是為了公務使用而設置，制度是由黃惠玟傳line告知他，他沒印象高虹安是否曾向他說過此制度，他認為零用金是交由黃惠玟審核；高和黃都沒有說過若不配合繳回加班費，會受到什麼處罰或後果。

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