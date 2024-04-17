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海鮮愛好者注意！ 研究：過量攝取海鮮恐增暴露「永久化學物質」風險

海鮮美味陷阱？PFAS 污染恐藏身魚蝦體內；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

海鮮美味陷阱？PFAS 污染恐藏身魚蝦體內；圖為示意圖。（圖擷取自freepik）

2024/04/17 13:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕海鮮美味又營養，是許多人餐桌上的常客。然而，美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的一項最新研究卻發現，過量攝取海鮮，可能會增加人體接觸全氟及多氟烷基物質（PFAS）的風險，也就是俗稱的「永久化學物質」。該研究4月12日發表於《暴露與健康》（Exposure and Health）期刊。

PFAS是一類人造化學物質，廣泛應用於各種產品，例如不沾鍋塗層、防水織物、食品包裝等。由於其化學結構穩定，難以分解，因此被稱為「永久化學物質」。PFAS會在環境中累積，並通過食物鏈進入人體，可能導致癌症、胎兒異常、高膽固醇、甲狀腺疾病等健康問題。

研究團隊分析了新罕布夏州新鮮海鮮中的PFAS濃度，並與該州居民的飲食習慣進行了調查。結果發現，蝦和龍蝦的PFAS濃度最高，其次是鱈魚、黑線鱈、鮭魚、扇貝和鮪魚。

研究人員指出，由於PFAS在環境中的普遍存在，很難確切知道這些化學物質是如何進入海洋食物鏈的。一些貝類可能更容易在其體內累積PFAS，因為它們生活在海底，並且靠近海岸附近的PFAS污染源。較大的海洋生物則可能通過捕食較小的生物而攝入 PFAS。

新罕布夏州是美國海鮮消費量最高的州之一，因此該州居民通過魚類和貝類接觸PFAS的風險也更高。研究發現，新罕布夏州男性平均每天攝取的海鮮超過1盎司，女性則略低於1盎司，都高於美國東北部和全國的平均水平。

目前，美國聯邦政府針對汞和其他污染物制定了安全的海鮮攝取指南，但尚未針對PFAS制定相關指南。研究人員呼籲，應儘快制定PFAS的安全攝取指南，以保護那些特別容易受到污染物影響的人群，例如孕婦和兒童。

研究團隊強調，這項研究並不是要讓人們完全不吃海鮮，而是要了解過量攝取海鮮可能帶來的PFAS暴露風險，並在飲食中做出明智的選擇，以平衡風險與益處。

「我們不建議人們完全不吃海鮮，海鮮是優質蛋白質和Omega-3脂肪酸的重要來源。但是，它也可能是人類接觸PFAS的一個被低估的來源。」研究的主要作者、達特茅斯學院蓋澤爾醫學院流行病學副教授羅馬諾（Megan Romano）表示。

羅馬諾說「了解海鮮消費的風險與益處，對人們做出飲食決定非常重要，尤其是對孕婦和兒童等脆弱人群」 。

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