直播說明農產外銷平台 陳吉仲：可以跟韓國瑜說明

2019-02-22 14:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會昨天宣布將以國家隊（TeamTaiwan）概念，成立農產品外銷平台，協助農民擴展海外市場，高雄市長韓國瑜今開砲，直言農委會才花10億元成立台農發公司，現在又要花錢組國家隊，農委會腦袋瓜有問題。農委會主委陳吉仲今天強調，農產品外銷平台是一個國家隊（Team Taiwan）的概念，這跟台農發只是一家公司完全不同，他很樂意直接到高雄跟市長韓國瑜說明。

韓國瑜今天表示，2年前農委會才花10億元成立台灣農產國際開發公司，做了什麼不知道，又要花錢成立國家隊，若失敗、是否又要成立超宇宙隊，直言農委會腦袋瓜有問題。

陳吉仲今天下午農委會臉書粉絲專頁直播，說明農產品外銷平台的目的和運作方式，他首先用台語說明，為什麼要成立農產品外銷平台？這是台灣隊的概念，以台灣棒球為例，要拿世界冠軍要有球員、技術、教練，還要有人安排交通、設備和訓練，還要有很多台灣人民對於棒球隊的支持，全部合起來就是台灣團隊的精神，這就是組成平台的原因。

陳吉仲指出，這個平台是把我們台灣要外銷的30幾個農產品從農民、合作社到外銷業者、地方政府和中央政府整合起來，這個跟台農發是一家公司的作用完全不同，我們要把農產品外銷到其他地方，國外他們知道台灣，但是不一定知道台灣的某個城市，韓國瑜市長願意的話，他很願意直接到高雄，把平台目的和運作完整說明。

陳吉仲表示，這個平台的目的就是要把今年的農產品外銷數量產值再增加10%，農產品外銷去年創歷史新高，今年目標是60億美元，10%大家看起來好像不高，但是對農民有很大助益，大家可以去看外銷亮麗的水果，例如釋迦、芒果、柑橘和蝴蝶蘭，農民農產品收入都不錯。

陳吉仲指出，外銷平台組成和運作方式，目前選定30種品項，每個品項的農民團體、合作社就超過600個，外銷業者超過200個，並整合通路業者，這些就是平台成員，接下來如何運作，舉例來說既有市場通路有了，農委會的責任，就是把要更擴大規模所需的資源和行銷費用，包含外銷通路的冷鏈體系，協助農民和業者把農產品賣出去，加入平台後補助會更到位。

陳再次強調，台灣農業長期以來外銷為什這麼困難，就是因為小農制度，物流冷鏈要再加強，政府要更努力加把近把農產品外銷賣出去，去年已經有相當成就，今年要創造更多成績，這個平台把所有外銷出去的相關團體當事人整合，過程中問題農委會全力協助達成60億的目的，農民的收入才會增加。

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