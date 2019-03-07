拚外銷！農委會組台灣隊在日參展簽近5億訂單

2019-03-07 07:42

農產台灣隊赴東京參展1天就賣出萬噸香蕉

〔記者簡惠茹／東京連線報導〕拚外銷！農委會今年組台灣隊到日本最大東京國際食品展參展，昨天一天簽下近5億元訂單、賣出一萬公噸香蕉，包含台農發與日本船昌公司簽下外銷1千公噸香蕉的採購合作意向書，高雄旗山香蕉運銷合作社更與日本Wismettac簽訂3年9千公噸香蕉的正式合約，已逾去年整年香蕉外銷總量1750公噸的5倍，創下里程碑。

蘇貞昌：一起努力幫優質農產品到國外找市場

行政院長蘇貞昌今天也利用LINE推播這項好消息，強調農委會與農民一起努力，幫優質的台灣農產品到國外找市場，在昨天一天內，就在日本最大食品展賣出了1萬噸、5億元的台灣香蕉！

去年香蕉外銷總量的5倍 新里程碑

旗山香蕉運銷合作社昨午與日本通路業者Wismettac公司，在農委會主委陳吉仲、立委莊瑞雄和邱議瑩見證下，簽下3年9千公噸、約4.3億元台幣的香蕉採購合約，未來還希望能擴大採購台灣的芒果和鳳梨等水果。

3年9千公噸訂單 旗山香蕉創紀錄

旗山香蕉此次外銷訂單數量及金額都創新紀錄，陳吉仲表示，Wismettac公司是一間跨國貿易集團公司，去年一年採購超過1500萬美元的台灣農產品，行銷到美國、加拿大、澳洲、荷蘭等國，該公司社長答應加入農委會成立的「農產品整合外銷平台」，讓台灣農民生產的優質農產品能走向全世界。

除了旗山香蕉運銷合作社，台農發也傳出好消息，昨與日本船昌公司簽下1千公噸香蕉採購合作意向書。陳吉仲指出，台農發昨天簽訂1千公噸香蕉出口，後面還有許多外銷新拓展，農委會將全力支持，包含如何讓農民的生產管理符合日本消費者需求且穩定供應。

台農發牽線 雲林烏龍蕉銷日增到600公噸

台農發去年即首度把雲林莿桐的烏龍蕉賣到日本，烏龍蕉別名黃金蕉，色澤金黃形狀圓潤，軟Q口感受到日本人喜愛，日本對香蕉品質要求嚴格，船昌採購前多次到雲林確認品質，甚至還到果園參觀，去年出口日本200公噸，今年台農發和船昌的採購意向書中針對烏龍蕉再增到600公噸。

農委會國際處指出，烏龍蕉在日本販售屬高端通路，一般袋裝香蕉，通常一袋3根，販售398日圓（約台幣110元），烏龍蕉一袋則可以賣到498日圓（約台幣137元）。

台農發董事長陳郁然指出，日本沒有產香蕉，他跟船昌社長的爸爸有交情，介紹台灣香蕉獲得肯定，進而建立起香蕉外銷的訂單，外銷過程從產品品質到運輸、催熟，最後送到消費者手上的途中都不能出差錯，台農發會全力以赴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/