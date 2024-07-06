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儀級棒！10校儀隊決賽無懼酷熱和大雨 莊敬高職奪冠

國防部「第7屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」，莊敬高職儀隊奪冠。（記者廖振輝攝）

國防部「第7屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」，莊敬高職儀隊奪冠。（記者廖振輝攝）

2024/07/06 20:36

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今天在國家兩廳院藝文廣場舉行第七屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽，天氣炎熱、晴雨不定，但精采表演吸引國內外民眾駐足觀賞，最後由莊敬高職奪冠，仁德醫專、內埔農工分居第二、三名。國防部長顧立雄說，面對中國軍事威脅，最有效的嚇阻就是增強自身實力及準備，這也是為什麼要建構全社會防衛韌性及強化軍民整合，他對參與活動的各校師生，以各自方式展現熱愛國家、支持國防的熱誠表達感謝。

國防部說，106年開始舉辦全國高級中等學校儀隊競賽以來，廣受學生歡迎，視為年度重要活動，今年儀隊競賽融入愛國及青年元素，主打「愛國儀級棒」slogan，就是要將愛國心與榮譽感，融入青春活力學子的心中，以多元、活潑方式，展現一樣愛國的情操與對國家的新希望。

國防部指出，本屆北、中、南區初賽共有46所學校報名參加，由各區前三名晉級；晉級的10所學校分別是新興高中、惠文高中、港明高中、高雄女中、北斗家商、內埔農工、莊敬高職、仁德醫專、華盛頓中學及鶯歌工商；其中，高雄女中、華盛頓中學及惠文高中是首次進入決賽，讓今年儀隊決賽更加精采。

國防部說，參加學校除了依名次頒發獎金及獎座，本次決賽延續去年製作的冠軍錦旗及榮譽待售與冠軍學校，由該校展示1年，若參賽隊伍連續3屆冠軍，則可永久保留冠軍錦旗，以激勵參賽隊伍榮譽心。

國防部長顧立雄於活動結束時致詞說，大家不畏風雨的賣力表現讓他非常感動。面對中國軍事威脅，最有效的嚇阻就是增強自身實力及準備，這也是為什麼要建構全社會防衛韌性及強化軍民整合。近年國人對國防信任度持續提升，感謝教育部及各縣市政府的共同努力。但國防部不會以此自滿，會持續透過多元創新的教育管道凝聚全民防衛意志。他對參與活動的貴賓及各校師生，以各自方式展現熱愛國家、支持國防的熱誠表達感謝。

莊敬高職奪得冠軍。（記者廖振輝攝）

莊敬高職奪得冠軍。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊首次進入決賽，帶來精彩演出。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊首次進入決賽，帶來精彩演出。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊。（記者廖振輝攝）

高雄女中儀隊。（記者廖振輝攝）

北斗家商儀隊冒著雨勢完成表演。（記者廖振輝攝）

北斗家商儀隊冒著雨勢完成表演。（記者廖振輝攝）

港明高中儀隊在酷熱中表演，滿臉大汗。（記者廖振輝攝）

港明高中儀隊在酷熱中表演，滿臉大汗。（記者廖振輝攝）

國防部長顧立雄也到場為學生儀隊打氣，滿身大汗上衣濕透。（記者廖振輝攝）

國防部長顧立雄也到場為學生儀隊打氣，滿身大汗上衣濕透。（記者廖振輝攝）

三軍樂儀隊聯合操演為比賽揭開序幕。（記者廖振輝攝）

三軍樂儀隊聯合操演為比賽揭開序幕。（記者廖振輝攝）

三軍樂儀隊聯合操演為比賽揭開序幕。（記者廖振輝攝）

三軍樂儀隊聯合操演為比賽揭開序幕。（記者廖振輝攝）

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