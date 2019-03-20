中華郵政：電動機車性能改善續採購 也買電動三輪車

2019-03-20 13:48

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政去年初引進首批電動機車，讓郵差送信「更綠色」，但因國內電動機車主要作為代步工具，商用面臨馬力與續航力不足等缺陷。中華郵政透露，國內機車業者已大幅改善性能，今年預計再採購8、900輛，技術更可望外銷東南亞；另外，也將採購首批「電動三輪車」，載重與平衡更佳，最快年底前亮相。

中華郵政配合行政院「空氣污染防制行動方案」，去年開始推動電動車普及化政策，電動機車低噪音、零排放優點，有效減輕環境負荷，目標於7年內投入6.5億元預算，逐年添購電動機車，目標全面汰換現有8946輛燃油機車。

中華郵政首批電動機車隊去年初成軍，共計1627輛，投入大台北、高雄等都會區使用，由於電動機車馬力與續航力有限，偏鄉地區與山區仍使用傳統打檔機車；但中華郵政經過一年觀察發現，就連都會區，電動機車商用仍面臨窘境。

中華郵政董事長魏健宏表示，電動機車主要是代步工具，不適合商業用途，首批車隊上路後發現部分問題，例如「爬坡上不去」，要求Gororo、三陽、光陽等國內機車業者改善性能，已有初步成果，今年決定再次採購8、900輛新車。

中華郵政指出，新款電動機車馬力從4.5千瓦增至6千瓦、續航力至少達50公里，馬達性能也提升，更符合郵差遞送郵件需求，明年將再採購千輛；不過，偏鄉地區由於郵差每日工作路程較長、可能達120公里，仍難以電動化。

魏健宏說，業者發現商用市場龐大，包括宅配、物流業均有發展潛力，樂於配合改善性能；我國機車技術本就領先，未來技術成熟，可望外銷東南亞地區。

中華郵政也透露，今年另將採購首批「電動三輪車」，最快年底前亮相，車頭後方加裝車廂，載重量更多、平衡感更佳，目前德國、法國已使用，將優先投入恆春地區，因應當地落山風、淹水等艱困路況，以及快捷郵件夜間投遞使用。

中華郵政郵務處長薛門騫表示，三輪車續航力可望達120公里，行駛中也更穩定，儘管成本較高，但中華郵政致力提供員工安全工作環境。他也說，中華郵政電動機車每天電門開關高達100多次，也是與其他用途不同之處，待改善。

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