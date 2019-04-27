中國台商回流投資台南 6案總金額突破143億

2019-04-27 21:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南市經濟發展局設置單一窗口整合服務有意願回來台南投資的中國台商，今年截至目前為止，通過中央審核回流南市的中國台商投資案有6案，總投資金額將達143.7億元，另審查中和洽談投資的有7案，顯示中國台商回流南市投資設廠持續加溫。

南市經發局代理局長蕭富仁說，6件投審會通過的投資案，其中2案已在建廠中、4案籌備建廠，產業類型有紡織業、汽車零組件、通訊電子，未來可創造3956個就業機會，另7件中有3案送審、4案洽談找地。

中國台商回流南市，投資設廠熱區？蕭富仁說，南科、台南科工區、樹谷園區、新吉工業區都是台商中意的工業區，未來市府配合中央「歡迎台商回台投資行動方案」，打造台南為投資首選城市，與廠商攜手打造產業聚落，歡迎企業投資台南。

蕭富仁說，柳營科技園區、永康科技園區、今年下半年開發的七股科技工業區、正辦理市地重劃的麻豆工業區也都是南市推薦設廠地點，南市持續提供企業主優質的投資環境，歡迎國內、外廠商到台南設廠。

經發局投資商務科說，南市「單一窗口整合服務」，協助想投資台南的企業解決用水、用電、缺工、缺地、缺人才，並協助加速都市設計、建（使）照、消防、工廠登記及環保許可等行政流程，排除各項投資障礙，隨時召開跨局處會議解決問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/