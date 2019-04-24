感謝伸援311地震 日演員保阪尚希任台日親善大使

2019-04-24 20:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕喜歡日劇的民眾應該對日本演員保阪尚希不陌生，他除了演出超過30部電視劇之外，也在電影和綜藝節目中相當活躍，去年更義務幫台南在大阪的「光之饗宴」燈節活動中大力宣傳，今（24）日台南市長黃偉哲在市政會議中頒發證書，邀請保阪先生擔任台南市政府的親善大使，期望讓更多日本朋友認識台南、喜歡台南。

黃偉哲表示，台南和日本一直有諸多交流，不論是拍攝旅遊節目、兩地特色農產行銷，或國際觀光旅展等，日本一直是我們最熟悉的好朋友，台南和大阪從2015年開始直飛之後，也常在街上或是社群媒體上看見許多日本民眾，更有知名雜誌《BRUTUS》、《POP EYE》刊登台南的街道風情。

保阪尚希表示，感謝台灣朋友們在日本遇到許多困難如地震的時候，伸出溫暖的援助與安慰，他在日本藝能界有38年的資歷，也有很多跟台灣接觸的機會，跑遍了世界各地，最喜歡的地方還是台灣，不但東西好吃，人民友善，不管來幾次都不會膩，未來大家如果在台南街頭看到他，可以跟他打招呼，一起吃個飯！

市府表示，這次也是保阪先生第7次來到台南，他最喜歡台南的美食蚵仔煎，也愛去花園夜市、延平老街，還去過大天后宮拜拜，今年陸續完工的「大魚的祝福」、「台南美術館」等，保阪先生也還沒有去過，希望這次他來能體驗台南不同風貌，多在日本幫忙宣傳台南。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/