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巡路員今告別式 父「人死不記仇」婉拒嫌犯家屬理賠金

萬瑞快速道路巡路員劉冠群2月29日被撞死，告別式今天在基隆殯儀館舉行，基隆市長謝國樑今天出席告別式，請劉冠群父母保重身體。（記者俞肇福攝）

萬瑞快速道路巡路員劉冠群2月29日被撞死，告別式今天在基隆殯儀館舉行，基隆市長謝國樑今天出席告別式，請劉冠群父母保重身體。（記者俞肇福攝）

2024/03/18 12:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市貢寮區簡姓男子2月29日偷小貨車在萬瑞快速道路撞死巡路員劉冠群後，開車撞進八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻傷重不治，簡隨後也遭火車撞死。巡路員劉冠群告別式今（18）在基隆舉行，劉父受訪時指出，本來願意接受簡母賠償，讓簡母心裡好過一點，不過最終他改變心意，請簡母把保險金留著，因為「她的日子也不好過」，希望「大家一起明天好好過日子」。

劉父表示，今天是兒子的告別式，會場上播放他生前的日常生活點滴，他是非常孝順的孩子，但是發生意外也沒辦法，只希望他安息在主的懷裡。

劉父說，事情發生後，簡母在貢寮當地的里長的陪同下前來致意，她表示兒子好像有勞保跟人壽險，如果能請領到錢她一毛不要都會賠給被害人家屬。劉父說，雙方討論時自己一度表示接受，最後後來還是改變心意，因為他覺得簡母自己生活也不好過，而且我們也有保險金，所以還是請簡母把保險金留著自己用。

劉父指出，那天簡母來道歉一直道歉一直哭，「我們也告訴她要堅強，我們也要堅強，大家一起明天好好過日子」，劉父說，「我跟簡母說，兒子犯罪跟母親沒有關係，但她兒子已經走了，人死不記仇，既然她兒子也已經走了，就沒什麼原諒不原諒的問題。」

基隆市長謝國樑今天上午也前往參加劉冠群告別式，謝國樑請劉冠群父母要保重身體，好好過日子。

萬瑞快速道路巡路員劉冠群2月29日被撞死，告別式今天在基隆殯儀館舉行，劉冠群父親說做錯事的是簡姓男子，人死不記仇，就沒有甚麼原諒不原諒。（記者俞肇福攝）

萬瑞快速道路巡路員劉冠群2月29日被撞死，告別式今天在基隆殯儀館舉行，劉冠群父親說做錯事的是簡姓男子，人死不記仇，就沒有甚麼原諒不原諒。（記者俞肇福攝）

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