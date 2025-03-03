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    台南國中生疑遭餵毒解剖 檢：遺體無外傷、採檢體加快鑑定

    台南地檢署檢察官胡晟榮（中前者）到市立殯葬所對猝死的男國中生進行解剖化驗。（記者王俊忠攝）

    台南地檢署檢察官胡晟榮（中前者）到市立殯葬所對猝死的男國中生進行解剖化驗。（記者王俊忠攝）

    2025/03/03 12:33

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一名13歲國中男學生於2月24日凌晨在家出現痙攣、身體不適，被家人送到醫院救治，但於當天上午不幸暴斃，醫院診斷指死者體內疑有毒藥物反應。事後，男學生母親在臉書PO文指兒子疑在校遭同學霸凌、餵食毒咖啡包，引發社會譁然。3日上午，檢察官會同法醫解剖男學生遺體，檢方初判死者無可疑外傷，已採集身體多部位檢體送交法醫研究所檢驗，會請法醫所加快檢驗報告。

    今天上午，台南地檢署檢察官胡晟榮偕同法醫師、警方在市立殯葬所對男國中生遺體進行解剖相驗。包括男國中生的父母、祖父等人都到殯葬所確認死者身分、協助解剖工作，但男國中生的家長都未再向媒體有所說明。

    在完成解剖後，台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖說明，檢察官有調取死者在奇美柳營醫院的相關病例，並會同法醫師解剖複驗，初步認為死者身上無可疑由他人外力造成之傷勢；惟死者體內是否有其他毒藥物反應？法醫師已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待法醫研究所鑑定報告出爐，才能確定死因。由於一般死因鑑定時間需長達1個月，南檢會協請法醫所儘量加快此案的化驗鑑定時間。

    3日上午，男國中生的學校高姓女校長與校方人員也出現在殯葬所解剖室前，向國中生的父母與祖父等家人致哀，校長與國中生母親簡短慰問幾句話後隨即離去，與死者家人並未多說什麼。面對男學生的校長，死者家人反應冷淡。

    對於媒體記者詢問，高校長僅說感謝各界關心，後續會繼續協助家屬，今天上午稍早，她已經到台南新營區福園殯葬所向男學生的靈位致哀。

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