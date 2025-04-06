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    馬斯克嗆納瓦羅「哈佛博士壞事」！川普團隊恐內訌

    特斯拉執行長馬斯克罕見對川普的貿易政策發出嚴厲批評，矛頭直指白宮首席貿易顧問納瓦羅。（法新社）

    特斯拉執行長馬斯克罕見對川普的貿易政策發出嚴厲批評，矛頭直指白宮首席貿易顧問納瓦羅。（法新社）

    2025/04/06 12:09

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年加入美國川普政府，近日在川普政府宣布新一輪關稅政策、美股大跌後，個人財富一夕蒸發數百億美元，罕見嚴厲批評川普的貿易政策，矛頭直指白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。

    綜合外媒報導，馬斯克在社交平台X上質疑納瓦羅的專業背景，當有網友以納瓦羅擁有哈佛大學經濟學博士學位辯護時，馬斯克直言「哈佛的經濟學博士是一個壞象徵，並非好事」，並批評這象徵了「自負勝於才智」。另一網友試圖為納瓦羅緩頰時，馬斯克更直言批評：「他根本沒做出任何成績。」

    根據報導，受川普政府新政策衝擊，美國股市重挫，馬斯克光在特斯拉的持股就損失近180億美元（約新台幣5961億元），部分分析甚至估計他的總財富蒸發恐超過300億美元。

    隨後，馬斯克在一場義大利政黨活動中透過視訊發言，進一步強調其自由貿易立場，呼籲「歐洲和美國應朝向零關稅發展，在北美與歐洲之間建立自由貿易區」。作為川普政府貿易政策的核心推手，納瓦羅長期堅守高關稅路線。這位曾因藐視國會罪名被判入獄四個月的前哈佛教授，近期在CNN專訪中辯稱，關稅是應對匯率操縱、傾銷與智慧財產權盜竊等問題的「必要手段」。對於股市下挫，納瓦羅回應稱這是經濟「重組」過程的一部分，並呼籲市場「信任川普」。

    特斯拉近期表現亦未見起色。該公司第一季銷售額年減13%，為2022年以來最差季度表現。受川普政策與馬斯克言論影響，截至上週五，特斯拉股價已重挫10%。美國保守派經濟學者索威爾（Thomas Sowell）早前也曾公開示警，稱川普的關稅政策恐引發全球貿易戰與經濟衰退。

    與此同時，消息人士透露，川普已在內部討論，計劃在未來幾個月逐步讓馬斯克淡出白宮「政府效率部主管」的職務，但尚未確定具體時程。川普雖表示短期內股市遭受衝擊，但強調企業將受惠於即將推出的減稅政策，並稱關稅措施是一場「經濟革命」。

    目前，馬斯克主導的聯邦機構削減計畫與川普強硬的貿易政策，已在美國引發街頭抗議潮，部分示威者甚至破壞特斯拉展示間並發起抵制行動。

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