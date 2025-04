馬斯克嗆納瓦羅「哈佛博士壞事」！川普團隊恐內訌

2025/04/06 12:09

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)今年加入美國川普政府,近日在川普政府宣布新一輪關稅政策、美股大跌後,個人財富一夕蒸發數百億美元,罕見嚴厲批評川普的貿易政策,矛頭直指白宮首席貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)。

綜合外媒報導,馬斯克在社交平台X上質疑納瓦羅的專業背景,當有網友以納瓦羅擁有哈佛大學經濟學博士學位辯護時,馬斯克直言「哈佛的經濟學博士是一個壞象徵,並非好事」,並批評這象徵了「自負勝於才智」。另一網友試圖為納瓦羅緩頰時,馬斯克更直言批評:「他根本沒做出任何成績。」

根據報導,受川普政府新政策衝擊,美國股市重挫,馬斯克光在特斯拉的持股就損失近180億美元(約新台幣5961億元),部分分析甚至估計他的總財富蒸發恐超過300億美元。

隨後,馬斯克在一場義大利政黨活動中透過視訊發言,進一步強調其自由貿易立場,呼籲「歐洲和美國應朝向零關稅發展,在北美與歐洲之間建立自由貿易區」。作為川普政府貿易政策的核心推手,納瓦羅長期堅守高關稅路線。這位曾因藐視國會罪名被判入獄四個月的前哈佛教授,近期在CNN專訪中辯稱,關稅是應對匯率操縱、傾銷與智慧財產權盜竊等問題的「必要手段」。對於股市下挫,納瓦羅回應稱這是經濟「重組」過程的一部分,並呼籲市場「信任川普」。

特斯拉近期表現亦未見起色。該公司第一季銷售額年減13%,為2022年以來最差季度表現。受川普政策與馬斯克言論影響,截至上週五,特斯拉股價已重挫10%。美國保守派經濟學者索威爾(Thomas Sowell)早前也曾公開示警,稱川普的關稅政策恐引發全球貿易戰與經濟衰退。

與此同時,消息人士透露,川普已在內部討論,計劃在未來幾個月逐步讓馬斯克淡出白宮「政府效率部主管」的職務,但尚未確定具體時程。川普雖表示短期內股市遭受衝擊,但強調企業將受惠於即將推出的減稅政策,並稱關稅措施是一場「經濟革命」。

目前,馬斯克主導的聯邦機構削減計畫與川普強硬的貿易政策,已在美國引發街頭抗議潮,部分示威者甚至破壞特斯拉展示間並發起抵制行動。

