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    國5上午湧現車潮 收假日13地雷路段一次看

    國道1號北向213.2公里處6日上午發生事故，導致後方車流回堵。（高速公路局提供）

    國道1號北向213.2公里處6日上午發生事故，導致後方車流回堵。（高速公路局提供）

    2025/04/06 12:19

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（4月6日）是清明節連續假期收假日，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，下午13個路段預估雍塞，請用路人留意。

    高速公路局表示，今天上午國1北向大雅系統至台中系統因事故雍塞，國5北向宜蘭至坪林則是北向車潮多而雍塞，其餘路段行車順暢。

    高公局進一步說明，今天上午10時9分國1北向166.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午10時31分排除，造成後方車流回堵5公里；11時1分國1北向213.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時5分排除，造成後方車流回堵2公里。

    今天部分地區有短暫雨，高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、龍井－沙鹿、苑裡－後龍、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

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