萌萌刷刷刷 南台灣潔牙比賽今在台南啟智登場

2019-04-19 12:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（19）日在台南啟智學校禮堂舉辦「2019年度南台灣特殊需求者潔牙比賽」，來自各地29所國中小及機構，共53隊208人參加，學生們在潔牙歌曲陪伴下，依序進行嚼食餅乾、進行刷牙測驗，現場學生做得認真，評審看得仔細。

南市衛生局長陳怡表示，「吃飯皇帝大」，好好吃飯的前提是「有一口好牙」，而擁有一口好牙則需要從小時就培養潔牙的好習慣，牙刷除了刷牙齒以外，還需刷牙齦，用力過度、不正確的刷牙方式反而容易損傷牙齒琺瑯質。

牙醫師施建志表示，20年前協助啓智學校推動口腔保健，免費到校為身障學生做口腔檢查、潔牙教育與訓練、治療，教導刷牙技巧和衛教宣導，也因此受到中央及地方的重視，推廣至全國特教學校。

今天比賽項目包括潔牙技巧、漱口以及潔牙程度，台南市牙醫師公會出動10位牙醫師擔任評審，比賽以貝氏刷牙法進行，分獨立刷牙組及協助組等，潔牙後進行潔牙程度檢查，以牙菌斑指數高低來決定乾淨度。

台南啟智校長林宏澤表示，以歡樂心情全校總動員一起籌備，藉此機會宣揚南智教學特色，更重要的是，透過活動為這群孩童學習成長之路加油打氣，同時培養學生從小重視牙齒保健。

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