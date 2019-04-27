歡慶媽祖生 百年「田中媽」首度舉辦稜轎腳祈福

2019-04-27 19:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕全台各地媽祖廟迎接今天農曆3月23日「媽祖生」，舉辦各式慶典活動，有「田中媽」稱謂的田中鎮乾德宮除了替媽祖換新衣，今年也打破傳統，恭請媽祖移駕廟前鑾轎供信徒鑽轎底祈福，成為乾德宮建廟102年來第一次，讓當地上千鄉親欣喜不已，紛紛說，終於盼到「稜轎腳」了！

田中鎮長也是乾德宮管理人洪麗娜說，乾德宮媽祖廟是田中鎮的信仰中心，有「田中媽」稱號，往年媽祖誕辰慶祝活動多是傳統科儀，一般民眾難以參與，適逢大甲媽、白沙屯媽熱潮剛過，信徒對「稜轎腳」有種期待，決定突破窠臼，舉辦鑽轎祈福活動，讓更多民眾感受媽祖婆誕辰與聖靈之氣。

洪麗娜說，由於是第一次舉辦鑽轎腳，因此特地向媽祖及眾神明們擲筊取得聖杯同意才舉行，今天恭請上轎的有聖三媽、遶境媽以及太子元帥，早上9點就開始有民眾排隊。

王姓民眾說，這應該是當地近20年來最熱鬧的慶祝「媽祖生」，過往都只能等大甲媽、白沙屯遶境才能鑽轎，今年能鑽到家鄉媽祖廟的神轎覺得更有感，期待有媽祖的庇佑，事業可以更加順利。

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