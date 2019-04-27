媽祖婆真與大道公「鬥法」？雲嘉上週刮大風 昨夜雷電狂閃

2019-04-27 16:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕上週五保生大帝生日刮大風，媽祖誕辰前一夜雷電交加，而且風雨來又急又快又詭異，民眾不禁聯想到保生大帝與媽祖「神明鬥法」，覺得真的好神。

傳說保生大帝因為喜歡媽祖的美貌而向她求婚 ，媽祖一心只想救人所以拒絕了，保生大帝很生氣，在每年媽祖誕辰遊行時，讓天地吹起大風大雨，把媽祖弄的狼狽不堪，媽祖知道是保生大帝搞的鬼，所以在保生大帝誕辰遊行吹大風要吹落保生大帝的帽子，之後每當兩人誕辰遊行時都會刮大風、下豪雨。

傳說歸傳說，但近日幾次異常天氣，仍讓人不禁產生聯想。上週五保生大帝生日當天，雲、嘉突然刮起強風，風勢有如輕颱，當時西螺福天宮社口媽遶境到嘉義六腳港尾寮紫極殿時，廟前廣場辦午餐用的棚子被吹起，還壓到一旁的小貨車。

今天是媽祖誕辰，昨天晚上雲林山區雷電交加，氣象局雖然表示，昨天晚上確實追蹤到對流雲系盛大發展，對流雲系又稱「強對流胞」，除了會夾雜閃電，還會帶來大量雨水，雖然閃電確實是大自然現象，但發生的時間點及特異的氣候現象表現，讓人很難不與「神明鬥法」的傳說作聯想。

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