批國民力量黨是內亂共犯 李在明：12/14再彈劾尹錫悅

李在明怒轟尹錫悅下台，痛批執政黨共謀內亂。（法新社）

2024/12/08 19:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明8日嚴厲抨擊總理韓悳洙和國民力量黨黨魁韓東勳，認為他們讓尹錫悅總統退居二線，卻由總理和黨魁行使總統職權的說法荒謬至極，並指責這是變相維持尹錫悅操縱國政的內亂狀態，是「換湯不換藥」的第二次內亂行為。

李在明堅決主張尹錫悅應立即辭職或接受彈劾，並宣布共同民主黨將於12月14日再次發起彈劾，同時譴責國民力量黨杯葛彈劾案表決是公然的內亂共謀。

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韓聯社報導，韓東勳與韓悳洙8日聯合宣布，啟動尹錫悅有序下台程序，並停止其參與任何國政事務。李在明直指這兩人的談話本質是企圖讓總統尹錫悅隱於幕後操縱「內亂共謀」，藉此維持政治動盪。他形容這是一場「換湯不換藥」的第二次內亂陰謀。李更強調，總統的職權並非尹錫悅的私人財產，並要求尹錫悅應立即下台或接受彈劾。

對於執政黨提議由總理與黨首代行總統職權，李在明批評這是荒謬且違憲的做法。他強調，人民投票選出總統，絕非授權執政黨可以替代總統職位。李還批評執政黨在國會缺席導致彈劾案作廢，直指其為「公然的內亂共謀者」。他宣布，本月14日，共同民主黨將以國民的名義彈劾總統。

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