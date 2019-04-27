天上聖母生 客庄媽祖婆換上客家花布衣袍

2019-04-27 10:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣首尊穿上客家衣的媽祖「抵家」！苗栗縣頭份市田寮永貞宮，主祀天上聖母，於農曆3月23日媽祖生的今天，替宮內3尊媽祖婆及3間友宮媽祖婆聖尊，換上客家花布衣袍，凸顯客家庄媽祖信仰特色。

頭份田寮永貞宮，創建迄今168年，主祀天上聖母，常年香火鼎盛，是地方信仰中心之一。廟方於每年媽祖生這天，除辦理法會慶典，也會替媽祖婆換新裝。

苗栗縣是客家大縣，頭份市又是縣內人口數最多的鄉鎮市，永貞宮管理委員會為了凸顯客庄媽祖信仰的特色，經擲筊徵得媽祖婆同意後，今年首度替媽祖婆換取客家花布衣袍。

永貞宮管委會主任委員、縣議員張淑芬說，不僅永貞宮媽祖婆換客家花布新裝，長年來與廟方多有交流的北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮也共襄盛舉，各迎送1尊媽祖聖像，一同換上回宮，象徵「友誼長存、閩客一家親」。

永貞宮進香團的今年總爐主李貴富說，一般認為媽祖信仰多為閩南族群，但不少客家庄也拜媽祖婆，能夠藉此凸顯客庄媽祖信仰特色，也象徵媽祖慈悲廣被，庇佑黎民眾生。

因媽祖婆為女生，所以換裝儀式由女信眾服務，張淑芬及頭份市長羅雪珠也協助參與，眾人在大殿用紅幔屏蔽，待換裝完成，6尊身穿客家花布圖案衣袍的媽祖聖尊再度面世，吸引信眾拍照留念。

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