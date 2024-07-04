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活化閒置嘉義龍眼國小 樂齡陽光公益協會邀藝術家寫生推廣樂齡

為活化龍眼國小，樂齡陽光公益協會結合嘉義縣市美術協會，舉辦名家畫龍眼的寫生活動。（樂齡陽光公益協會提供）

為活化龍眼國小，樂齡陽光公益協會結合嘉義縣市美術協會，舉辦名家畫龍眼的寫生活動。（樂齡陽光公益協會提供）

2024/07/04 11:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉龍眼國小閒置8年多，中華民國樂齡陽光公益協會理事長洪鼎為認養學校，籌辦為第三人生樂活基地，提供樂齡族群公益關懷服務，嘉義縣、市美術協會認同其理念，7月3日在龍眼國小舉辦「名家畫龍眼，生生永不息」寫生活動，24名藝術家現場寫生，增添地方活力及創新。

寫生活動由藝術家李國聰、王文志發起，王德合策畫，其中李國聰伉儷是龍眼國小第一屆畢業生，李國聰說，龍眼村是令人魂牽夢縈的雲端故鄉，高海拔自然生態環境，是樂齡族身心靈療癒的山林體驗勝地，響應洪鼎為理事長活化龍眼分校理念，希望龍眼國小能活化再生成功，他也鼓勵樂齡長者走出戶外、參加各種活動，彩繪第三人生樂活精采生命。

王德合表示，龍眼國小8年多前廢校，閒置至今十分可惜，樂齡陽光公益協會理事長洪鼎為很有心，希望將閒置校舍再度活化、創生，此次「名家畫龍眼，生生永不息」寫生活動，邀請嘉義縣市、雲林縣24名藝術家以山林為畫布，到龍眼國小現場寫生，寫生的作品7月20日將在龍眼國小活動中心展出，透過藝術家觀點，呈現龍眼村山林美好與民眾分享。

王德合表示，樂齡陽光公益協會接續還舉辦露營等活動，希望帶領樂齡族群到此觀看山林、竹林，7月20日畫展，歡迎民眾參觀展覽，相信會是親近山林、觀看藝術作品的美好體驗。

24名參加活動藝術家們走踏龍眼山林，其中還有第一屆龍眼國小校友，重返故鄉別具意義。（樂齡陽光公益協會提供）

24名參加活動藝術家們走踏龍眼山林，其中還有第一屆龍眼國小校友，重返故鄉別具意義。（樂齡陽光公益協會提供）

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