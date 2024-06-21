北市睽違4年再辦「樂齡巨星秀」實體賽 前5名出爐進軍全國賽

台北市「樂齡巨星秀」活躍老化競賽實體決選，21日下午在劍潭青年活動中心舉行。（記者林承鴻攝）

2024/06/21 17:19

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局今天下午在劍潭青年活動中心舉辦「樂齡巨星秀」活躍老化競賽實體決選，受疫情影響，這是台北市睽違4年以來再度舉辦實體賽，評審從12隊的精彩表演中，評選出評分最高的5隊代表台北市前進全國北區競賽。

經過一下午的決選，最後由士林區蘭興律動隊、北投區關渡樂齡、信義區永安社區、內湖區金瑞龍鼓歡騰隊及萬華區吉娜長者瑜伽晨運隊共5支隊伍出線，將代表台北市參加全國北區競賽，衛生局現場授旗預祝再創佳績。

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台北市副市長林奕華說，今天能夠來到現場，代表大家平常都有在運動，「各位長輩就是我們台北市的寶」。她說，市政府希望可以營造最多讓大家平常出門就可以運動的環境，並邀請長輩報名參加明年的2025雙北世界壯年運動會，與來自全球7、80個國家的選手一同較勁。

台北市衛生局表示，自2011年開始，舉辦活躍老化競賽，2020年起配合新冠肺炎防疫措施，改成拍攝影片線上競賽，這次是睽違4年再度舉辦實體賽。今年「樂齡巨星秀」影片初選募集41支隊伍，共1012位長輩參賽。評審依「表演主題」、「長者安全」、「團隊精神」及「銀髮參與」4大項目評分，評選出12支隊伍參加今天的實體決選。

台北市「樂齡巨星秀」歷經13個年頭，提供長輩展現活躍老化的舞台，透過競賽與不同社區的朋友觀摩交流，展現健康活力，實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值。

台北市「樂齡巨星秀」活躍老化競賽實體決選，21日下午在劍潭青年活動中心舉行。（記者林承鴻攝）

台北市「樂齡巨星秀」活躍老化競賽實體決選，21日下午在劍潭青年活動中心舉行。（記者林承鴻攝）

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