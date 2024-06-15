樂齡時光走秀 10位奶奶穿旗袍展現自信

10位長輩穿上旗袍，在劇場走秀，展現自信與美麗。（記者林宜樟攝）

2024/06/15 15:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓長輩留下美好的影像記錄，弘道老人福利基金會與大埔美園區的蓋婭莊園合作，今天舉辦「做自己的女神—樂齡女神，樂齡時光走秀活動」，邀請大林社區據點長輩到蓋婭莊園參觀，其中10位平均年齡72歲的女性長輩穿上華麗旗袍，登上蓋婭劇場舞台進行走秀展演，展現美麗、優雅及自信的一面。

弘道老人福利基金會嘉義服務處長張儀芬說，基金會去年曾為據點老夫妻辦理520懷舊婚禮，幫助長輩一圓穿婚紗拍照的夢想，許多長輩也表示希望也能為自己的晚年留下美好的影像紀錄。因此，基金會與蓋婭莊園合作舉辦走秀，由崇仁醫護管理專科學校美容保健科學生為長輩進行基礎保養與整體造型彩妝及美姿美儀指導，進行走秀展演，也邀請果凍拿鐵婚禮攝影工作室記錄長輩的亮麗姿態，大林鎮長許有疆也到場鼓勵長輩。

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72歲的許淑惠是據點志工，她維持運動習慣，保持健康與身形，走秀時讓人眼睛一亮，展現活力、優雅的自己；81歲郭金春阿嬤先生過世後自己獨居，她熱衷據點活動，喜歡結交新朋友，這次能夠穿上旗袍走秀，覺得很開心。

許有疆表示，大林鎮老人人口約占23%，已步入「超高齡社會」，看到阿嬤們穿上旗袍禮服在華麗的舞台上走秀，秀出自信，感受到老年也是能美美的過精彩生活；蓋婭莊園企劃副理李易昇說，每位長者都擁有獨特的魅力與智慧，透過走秀能展示自信美，重新塑造生命價值；崇仁醫專美容保健科主任蔡伊媜說，學生在活動透過與長輩的互動，了解樂齡族群和美容產業的關聯性與重要性，希望學生能發揮所長，將所學回饋社會。

張儀芬表示，弘道嘉義服務處長期服務失能、亞健康及健康長輩，很開心能與蓋婭莊園有公益合作的機會，透過樂齡女神走秀活動，讓社會大眾看見長輩們的銀髮魅力。

72歲的許淑惠（右），笑容滿面地展現活力、優雅的自己。（記者林宜樟攝）

據點長輩到蓋婭莊園參觀、走秀。（記者林宜樟攝）

崇仁醫專學生為長輩化妝。（記者林宜樟攝）

長輩穿上旗袍，進行化妝。（記者林宜樟攝）

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