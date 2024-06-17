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新北交通局：7/1起投保傷害險 才能借YouBike 2.0E

YouBike免費傷害險投保率突破7成，7月1日起須投保才能租借；圖為YouBike 2.0E。（新北市交通局提供）

YouBike免費傷害險投保率突破7成，7月1日起須投保才能租借；圖為YouBike 2.0E。（新北市交通局提供）

2024/06/17 21:11

〔記者董冠怡／新北報導〕截至今年5月，新北市YouBike公共自行車傷害險投保率突破7成。市府交通局長鍾鳴時今天提醒，7月1日起，必須投保公共自行車傷害險，才能租借電動輔助自行車YouBike 2.0E，而且7月1日前未填妥YouBike 2.0投保傷害險意願調查，將無法租借YouBike 2.0。

交通局綜合規劃科長吳政諺說明，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，只須登錄會員後至專頁填寫資料，騎乘時如發生意外事故造成死亡、失能及住院，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，金額最高100萬元（未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金），住院每日最高1千元。

吳政諺指出，新北市YouBike公共自行車傷害險投保率，從今年1月的6成2，至5月成長達70.5%；今年截至5月理賠15件、總金額23萬餘元，平均單件理賠金額約1萬5千元，多以「與汽機車、自行車發生交通事故」、「騎乘不慎自摔」、「路面濕滑或坑洞」等類型為主。

吳政諺表示，投保公共自行車傷害險者，可以下載YouBike APP、上YouBike官網、操作各租賃站KIOSK自動服務機，登錄會員後，在傷害險專區填寫資料，未來騎乘多一道保障。此外，7月1日起，新北市敬老愛心卡可使用於YouBike 2.0、YouBike 2.0E，提醒長者租借前務必先投保公共自行車免費傷害險。

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