發揚媽祖大愛精神 信徒這樣祝壽

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是媽祖聖誕，各地媽祖廟熱鬧滾滾，雲林虎尾持法媽祖宮除做紅圓與信徒分享，把信徒鈺齊國際及其他信徒祝壽的祝壽金及物資，捐贈給雲林家扶分送給家扶扶助家庭。
持法媽祖宮志工代表、虎尾鎮民代表林武正指出，鈺齊公司的董事長林文智是持法媽祖的虔誠信徒，今天媽祖聖誕敬獻15萬元，持法媽祖宮沒有燒金紙、沒有施放煙火及炮竹，每年聖誕由志工搓紅圓祝壽並與信徒分享，因此將15萬元祝壽金捐贈雲林家扶中心，弘揚媽祖博愛精神。
鈺齊公司總經理廖芳祝表示，深刻感受到媽祖博愛的精神，很開心在媽祖聖誕借花獻佛，發揚媽祖的精神，也希望拋磚引玉讓更多人關懷社會需要幫助的人。
青埔文教基金會董事長張嘉郡出席捐贈活動，張嘉郡說，感謝鈺齊公司及其他善心企業一起關懷社會需要幫助的人，發揮媽祖大愛精神，除了雲林家扶中心，也幫助虎尾國中、中溪國小的弱勢學童。
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不燒紙錢、不放煙火及炮竹，虎尾持法媽祖宮志工搓紅圓祝壽，並分送給信徒。（記者黃淑莉攝）
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虎尾持法媽祖宮把信徒的祝壽金及祝壽物資分送給雲林縣家扶中心及虎尾國中、中溪國小幫助弱勢家庭及學生。（記者黃淑莉攝）
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