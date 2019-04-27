發揚媽祖大愛精神 信徒這樣祝壽

2019-04-27 12:32

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是媽祖聖誕，各地媽祖廟熱鬧滾滾，雲林虎尾持法媽祖宮除做紅圓與信徒分享，把信徒鈺齊國際及其他信徒祝壽的祝壽金及物資，捐贈給雲林家扶分送給家扶扶助家庭。

持法媽祖宮志工代表、虎尾鎮民代表林武正指出，鈺齊公司的董事長林文智是持法媽祖的虔誠信徒，今天媽祖聖誕敬獻15萬元，持法媽祖宮沒有燒金紙、沒有施放煙火及炮竹，每年聖誕由志工搓紅圓祝壽並與信徒分享，因此將15萬元祝壽金捐贈雲林家扶中心，弘揚媽祖博愛精神。

鈺齊公司總經理廖芳祝表示，深刻感受到媽祖博愛的精神，很開心在媽祖聖誕借花獻佛，發揚媽祖的精神，也希望拋磚引玉讓更多人關懷社會需要幫助的人。

青埔文教基金會董事長張嘉郡出席捐贈活動，張嘉郡說，感謝鈺齊公司及其他善心企業一起關懷社會需要幫助的人，發揮媽祖大愛精神，除了雲林家扶中心，也幫助虎尾國中、中溪國小的弱勢學童。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/