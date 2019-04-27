搶手！今天「媽祖生」 鹿港天后宮首款悠遊卡還送過爐平安符

2019-04-27 11:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是農曆3月23日的「媽祖生」，鹿港天后宮湧入大批信徒來祝媽祖婆生日快樂，同時收藏鹿港天后宮首張湄洲媽祖平安悠遊卡，讓媽祖保佑時時刻刻帶著身上！

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，鹿港天后宮首次與悠遊卡公司合作，在日前推出「湄洲媽平安悠遊卡」，因為鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇。

而這張「湄洲媽平安悠遊卡」，還附有八卦平安符；劉家汶說，平安符都是由天后宮義工純手工製作，而這款悠遊卡也全數都在鹿港天后宮香爐過爐，承載滿滿的媽祖祝願。

鹿港天后宮「湄洲媽平安悠遊卡」採限量發行，在四大超商與PChome 24h購物販售，許多信眾今天來到鹿港天后宮跟媽祖祝生日快樂外，得知有發行媽祖悠遊卡，都開心的說，一張卡就可以把媽祖保佑帶在身上，真是太好了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/